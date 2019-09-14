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Gelinim Mutfakta'da Ezgi ve Reyhan Hanım elendi mi? Kim birinci oldu? Gelinim Mutfakta 13 Eylül Cuma sonuçları

zeki.akyurek zeki.akyurek
SİNEMA TV  | 14.09.2019 00:32 | Son Güncelleme

Gelinim Mutfakta'nın hafta finali olan 350. bölümünde en çok puanı toplayan gelin beş altın bileziğin sahibi oldu. Fatih Ürek'in sunduğu yarışmanın 70. hafta finalinde altın bilezikleri kazanan isim kura ile belirlendi. Yarışmaya 13 Eylül Cuma günü veda eden gelin ve kaynana ise belli oldu. Gelinim Mutfakta yarışmasına damga vuran iki isim bu hafta yarışmaya veda etti. Peki Gelinim Mutfakta'da bu hafta kim elendi? Gelinim Mutfakta programında bu hafta haftanın birincisi kim oldu?

Kanal D'de yayınlanan ve Fatih Ürek'in sunduğu Gelinim Mutfakta, 13 Eylül Cuma günü hafta finaliyle ekrana geldi. Gelinim Mutfakta'nın hafta finali olan 350. bölümünde elenen yarışmacı belli oldu.

GELİNİM MUTFAKTA'DAN KİM ELENDİ?
Gelinim Mutfakta'nın hafta finali olan 350. bölümünde elenen yarışmacı belli oldu.Hafta toplamında en az puanları Reyhan-Ezgi Yıldırım ile Suzan-Hilal Ünal çifti aldı. Gelinim Mutfakta'nın 70. hafta finalinde yarışmaya veda eden gelin-kaynana belli oldu. Yarışmada uzun süredir yer alan ve en dikkat çeken isimler olan Reyhan-Ezgi Yıldırım bu hafta en düşük puanı alarak elendi.

Kazandıkları altınlar ve bileziklerle yarışmaya damga vuran Ezgi ve kayınvalidesi Reyhan Hanım duygusal bir vedayla yarışmadan ayrılan isimler oldu.

5 ALTIN BİLEZİĞİ KİM KAZANDI?
Gelinim Mutfakta'nın 70. hafta finalinde birinci olan çiftler belli oldu. Beş altın bileziği hafta toplamında en yüksek puanları alan Hüsniye-Hatice Karabulut ve Çiğdem-Elif Akçam çiftinden birisi kazandı. Hatice ve Elif, 68 puanla birinciliği paylaştı. Altın bileziklerin sahibi ise kura sonucunda Hatice oldu.

GÜN BİRİNCİSİ KİM OLDU?
Gün sonuncusu 9 puanla Ezgi oldu, Ezgi’yi 10 puanla Hatice takip etti. Gün birincisi ise 16 puanla Elif oldu. Hilal 12 puanla günü ikinci tamamladı.


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