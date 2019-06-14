Gelinim Mutfakta'da gün birincisi kim oldu? 13 Haziran Perşembe Gelinim Mutfakta puan durumu

Gelinim Mutfakta 319. bölümde gün birincisi olan yarışmacı 1 çeyrek altın kazandı. Gün toplamında kaynanalardan yüksek puanları Ezgi Yıldırım ve Hatice Karabulut aldı aldı.

Perşembe günü en düşük puan alan gelin Vahide oldu. En yüksek puanı alıp çeyrek altın sahibi olan gelin ise Hatice oldu.

HATİCE'Yİ 'BUZLARIN KRALİÇESİ' İLAN ETTİ!

Hüsniye hanım, katıldıkları ilk haftalarda gelini Hatice'ye "Lezzetin Kraliçesi" ünvanını vermişti. Bu ünvan uzun süre hem tartışma konusu olmuş, hem de kaynanalar tarafından kendi gelinleri için kullanılmıştı. Bu bölümde diğer gelinler Hatice'nin bu ünvanına tatlı tatlı saldırmaya başladılar. Hatice ise, bu sataşmaları bertaraf edip kendisine bu şekilde hitap edilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Bu sırada Vahide, Hatice'nin takındığı soğuk tavrı yüzünden ellerinde buz dolu kapla onun masasına geldi. "Hatice'cim, sen lezzetin değil de 'Buzların Kraliçesi'sin" diyerek ona buz dolu kabı verdi.

