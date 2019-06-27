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Gelinim Mutfakta'da gün birincisi kim oldu? 27 Haziran Perşembe Gelinim Mutfakta puan durumu

MAGAZİN HABERLERİ  | 27.06.2019 23:45 | Son Güncelleme

Kanal D'de yayınlanan ve Fatih Ürek'in sunduğu Gelinim Mutfakta yarışması 27 Haziran Perşembe günü 329. yeni bölümüyle ekrana geldi. Yarışmanın son bölümünde gelinler sebzeli yaz tavuğu yaptılar. Gelinim Mutfakta'da gün birincisi de belli oldu. Peki Gelinim Mutfakta’da 27 Haziran Perşembe çeyrek altını kim kazandı? İşte son bölümde yaşananlar.

Gelinim Mutfakta'da gün birincisi kim oldu? 27 Haziran Perşembe Gelinim Mutfakta puan durumu

Gelinim Mutfakta 329. bbölümde gün birincisi olan yarışmacı 1 çeyrek altın kazandı. Gün toplamında kayınvalidelerden en yüksek puanları Hülya Bütün, Gülcan Ekici ve Elif Akçam aldı. Çeyrek altını ise, bir gelin kazandı.

GÜN BİRİNCİSİ KİM OLDU?
Gelinim Mutfakta'nın 27 Haziran 2019'da yayınlanan 329. bölümünde Çiğdem-Elif Akçam, Besime-Gülcan Ekici, Hüsniye-Hatice Karabulut ve Zeynep-Hülya Bütün çiftleri "sebzeli yaz tavuğu" için yarıştılar.

Gün sonuncusu 7 puan alan Hatice oldu, kayınvalidelerden 13 puan toplayan Hatice hem gün birinciliği unvanının sahibi oldu, hem de 33'ncü çeyrek altınını aldı. Elif ve Hülya ise 10 puan topladı.

HÜLYA'YI DUYGULANDIRAN VİDEO
Yarışmanın son bölümünde, stüdyoya Hülya'nın düğününden görüntüler izlettirildi. Düğün videosunu izleyen Hülya vefat eden babasını görene kadar mutluluğu gözlerinden okunuyordu. İzleme sonrasında gözyaşlarına hakim olamayan Hülya yaşadıklarını diğer gelinlere anlatmaya başladı. Ağlaması daha da fazlalaşınca Elif yanına giderek onu teselli etmeye başladı. Hatice ve Gülcan da destek cümleleriyle ona moral verdiler.

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