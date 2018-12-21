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Gelinim Mutfakta'da haftanın birincisi kim oldu? Fatih Ürek'ten büyük sürpriz! (21 Aralık 2018)

MAGAZİN HABERLERİ  | 21.12.2018 21:20 | Son Güncelleme

Fatih Ürek'in sunduğu Gelinim Mutfakta yarışması 21 Aralık Cuma günü 200. bölümüyle ekrana geldi. Gelinim Mutfakta'nın 40. haftasında kazanan isim belli oldu. Peki, Gelinim Mutfakta’dan kim elendi? 200. bölümünü kutlayan Gelinim Mutfakta programına ünlü sanatçı Gülben Ergen konuk oldu. Fatih Ürek'in açıklaması ise yarışmacıları şaşırttı.

Gelinim Mutfakta'da haftanın birincisi kim oldu? Fatih Ürek'ten büyük sürpriz! (21 Aralık 2018)

Kanal D'de sunuculuğunu Fatih Ürek'in yaptığı sevilen yemek programı 'Gelinim Mutfakta'da 40. haftanın kazananı belli oldu. Hafta finalinde Nilgün-Yağnur İşçiler, Nezahat-Rümeysa Aydın, Ziyafet-Elif Yeni ve Sevgül Kıroğlu-Cansu Şöhret çiftleri “kedili dili pasta" tarifiyle yarıştı.

Haftanın finaline Elif 61 puanla birinci girerken, Cansu 51, Rümeysa 42, Yağmur ise 41 puan toplayabildi. Haftanın son gününde ise gelinler pasta yapıp kaynanaların beğenilerine sundular. Kaynanaların tatlıları tadıp puanlarını vermeleriyle birlikte de günün ve haftanın kazananı belli oldu.

Programın son bölümünde sunucu Fatih Ürek, gelinlerin puanlarını açıkladı. Rümeysa 8 puanla günün en düşük puanını alan gelin olurken, 13 puan toplayan Yağnur günü birincilikle tamamlayıp çeyrek altını almaya hak kazandı. Öte yandan Rümeysa ve Cansu ise 8 puan toplayabildi.

73 puanla haftanın en yüksek puanını toplayan Elif haftanın birincisi oldu ve 5 altın bileziği koluna takmayı başardı. En düşük puan ise 50 puanla Rümeysa'nın oldu. Fatih Ürek ise 200. bölüme özel bu hafta eleme olmayacağını açıkladı.

  1. Haftanın Kazananı ve Eleneni: Gelinlerin tüm hafta boyunca aldıkları puanların toplanmasının ardından çıkan sonuçlar ise şöyle;

Elif: 73
Cansu: 59
Yağnur: 54
Rümeysa: 50

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