Gelinim Mutfakta'da kim elendi? Birinci kim oldu? Gelinim Mutfakta 10 Ocak 2020 Cuma sonuçları

Kanal D'de yayınlanan ve Fatih Ürek'in sunduğu Gelinim Mutfakta, 10 Ocak 2020 Cuma günü hafta finaliyle ekrana geldi. Hafta toplamında en düşük puanları Özden-Burçin Saruhan ve Emine-Goncanur Bekir aldı. Gelinim Mutfakta'nın 87. hafta finalinde yarışmaya veda eden gelin-kaynana belli oldu.

HAFTA BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Gelinim Mutfakta'nın hafta finali olan 435. bölümünde en çok puanı toplayan gelin beş altın bileziğin sahibi oldu. Hafta toplamında en yüksek puanları Çiğdem-Elif Akçam ve Macide-Aleyna Pırlak çiftleri aldı. Ancak hafta boyuncu 71 puan toplamayı başaran Elif Akçam, beş altın bileziğin sahibi oldu. Aleyna ise 54 puanda kaldı.

GELİNİM MUTFAKTA'DA KİM ELENDİ?

Gelinim Mutfakta'nın 10 Ocak Cuma ekrana gelen hafta finalinde elenen yarışmacı belli oldu.

Hafta toplamında en düşük puanları Özden-Burçin Saruhan ve Emine-Goncanur Bekir aldı. Gelinim Mutfakta'nın 87. hafta finalinde yarışmaya veda eden ise Emine-Goncanur Bekir çifti oldu. Gelin Goncanur elendiği açıklanınca gözyaşlarına boğuldu.



