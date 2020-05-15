Gelinim Mutfakta'da kim elendi? Kim birinci oldu? Gelinim Mutfakta 15 Mayıs Cuma Cuma sonuçları

Kanal D'de yayınlanan ve Fatih Ürek'in sunduğu Gelinim Mutfakta, 15 Mayıs Cuma günü hafta finaliyle ekrana geldi. Gelinim Mutfakta'nın 15 Mayıs Cuma yayınlanan 525. bölümünde Reyhan-Neslihan Yıldırım, Nur-Kıymet Çoban, Hüsniye-Hatice Karabulut ve Çiğdem-Elif Akçam çiftleri "Kremalı Patetesli Köfte" yemeği için yarıştı.
Gelinim Mutfakta'nın 105. hafta finalinde yarışmaya veda eden gelin-kaynana belli oldu! Hafta toplamında en düşük puanları Reyhan-Neslihan Yıldırım ve Nur-Kıymet Çoban aldı. Haftanın en düşük puanını alıp yarışmaya veda eden gelin ise 42 puanla Kıymet oldu.
Gelinim Mutfakta'nın 105. hafta finalinde, toplamda en yüksek puanları Hüsniye-Hatice Karabulut ve Çiğdem-Elif Akçam çiftleri aldı. Haftanın en yüksek puanını alıp 5 altın bileziği alan gelin 69 puanla Elif oldu. Hatice ise 67 puan aldı.
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