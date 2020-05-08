Gelinim Mutfakta'da kim elendi? Kim birinci oldu? Gelinim Mutfakta 8 Mayıs Cuma Cuma sonuçları

Kanal D'de yayınlanan ve Fatih Ürek'in sunduğu Gelinim Mutfakta, 8 Mays Cuma günü hafta finaliyle ekrana geldi. Hafta toplamında en düşük puanları Gül-Betül Polat ve Hüsniye-Hatice Karabulut aldı ve yarışmaya veda eden gelin-kaynana belli oldu.

GELİNİM MUTFAKTA'DA KİM ELENDİ?

Gelinim Mutfakta'da hafta finalinde son yemekler yapılan ve kayınvalideler yemeklerin tadına bakarak puanlarını verdi. Haftanın en düşük puanını alan 2 gelini Betül ve Hatice oldu. Haftanın en düşük puanını alarak yarışmaya veda eden gelini de 41 puanla Betül oldu.

GELİNLER PROTESTO ETTİ

Gelinler, kayınvalidelerin son günlerde verdiği 5 - 1 - 1 - 1 puanlarını protesto etti. Gelinler adil ve adaletli puan verilmesini istedi ve diğer puanların da kullanılması gerektiğini söyledi.

HAFTA BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Gelinim Mutfakta yarışmasında haftanın en yüksek puanını alan gelin 68 puanla Neslihan oldu ve beş altın bileziğin sahibi oldu

