Gelinim Mutfakta’dan kim elendi? Gelinim Mutfakta’da 5 altın bileziği kim kazandı?

Heyecan seviyesi bir hayli yüksek olan Gelinim Mutfakta programında haftanın finali yapıldı. Kıyasıya rekabet içerisinde olan gelinler, hazırladıkları tarifleri kaynanaların beğenisine sundu. Kaynanalar, en lezzetli yemeği yapan gelinlere puanlarını verdi.

GELİNİM MUTFAKTA’DA ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?

Hafta içi her gün yayınlanan Gelinim Mutfakta programında birinci ve elenen isim açıklandı. Haftanın son gününde en yüksek puanı alıp çeyrek altını kazanan isim "Yaren” oldu.

GELİNİM MUTFAKTA’DA KİM BİRİNCİ OLDU?

Kaynanalar arasında çekişmelerin bol olduğu Gelinim Mutfakta’da, haftanın en yüksek puanını toplayan Yaren, 5 altın bileziğin sahibi oldu.

GELİNİM MUTFAKTA’DAN KİM ELENDİ?

Gelinim Mutfakta’da bu hafta Eda elendi.



