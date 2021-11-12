Gelinim Mutfakta’dan kim elendi? Gelinim Mutfakta’da 5 altın bileziği kim kazandı?

Heyecan seviyesi bir hayli yüksek olan Gelinim Mutfakta programında haftanın finali yapıldı. Kıyasıya rekabet içerisinde olan gelinler, hazırladıkları tarifleri kaynanaların beğenisine sundu. Kaynanalar, en lezzetli yemeği yapan gelinlere puanlarını verdi.
Hafta içi her gün yayınlanan Gelinim Mutfakta programında birinci ve elenen isim açıklandı. Haftanın son gününde en yüksek puanı alıp çeyrek altını kazanan isim "Yaren” oldu.
Kaynanalar arasında çekişmelerin bol olduğu Gelinim Mutfakta’da, haftanın en yüksek puanını toplayan Yaren, 5 altın bileziğin sahibi oldu.
Gelinim Mutfakta’da bu hafta Eda elendi.
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