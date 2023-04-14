Gelinim Mutfakta helva-i hakani tarifi! Tane tane ayrılan helva-i hakani nasıl yapılır?

Gelinim Mutfakta yarışmasında haftanın finalinde cuma günü helva-i hakani tarifi verildi. Helva tarifleri sevenlerin vazgeçilmezi olacak helva-i hakani oldukça kolay bir şekilde hazırlanıyor. Gelinim Mutfakta izleyicileri leziz görünen helva-i hakani nasıl yapılır sorusunu aratıyor. İşte tam kıvamında helva-i hakani tarifi...
Sultanlara layık olan helva-i hakani tatlısı yiyen herkesi kendine hayran bırakıyor. İrmik helvasının en tatlı versiyonu olarak bilinen helva-i hakani tatlısı bal ve kaymak kullanılarak lezzetine lezzet katıyor.
MALZEMELER
75 gr un
50 gr buğday nişastası
60 gr pirinç unu
300 ml süt
125 gr tereyağı
300 ml bal
125 gr badem
150 gr kaymak
TARİF
Kabuklarını soyduktan sonra birkaç bademi süsleme için ayırıp kalanı havanda dövün. Nişasta ve unları bir kapta karıştırın.
Ayrı bir yerde sütü kaynatıp içine balı ekleyin ve sıcak tutun. Tereyağını tencerede eritip ocağı kapatın. Yağ biraz soğuyunca unu ilave edin.
Ocağı tekrar açın ve unu tahta kaşıkla karıştırarak kavurun. Bademleri ilave edip kısık ateşte rengi değişene kadar kavurun.
Ocağı iyice kısıp sıcak süt ve bal karışımını ilave edin. Tahta kaşıkla iyice karıştırın. Tencerenin üzerine kağıt havlu örtün ve kapağını kapatıp 20 dakika dinlenmeye bırakın.
Kaymağı küçük parçalara bölün ve helva ılıkken üzerine ilave edin. Karıştırıp tercihe göre gül suyu veya tarçınla süsleyin.
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