Gelinim Mutfakta helva-i hakani tarifi! Tane tane ayrılan helva-i hakani nasıl yapılır?

Sultanlara layık olan helva-i hakani tatlısı yiyen herkesi kendine hayran bırakıyor. İrmik helvasının en tatlı versiyonu olarak bilinen helva-i hakani tatlısı bal ve kaymak kullanılarak lezzetine lezzet katıyor.

MALZEMELER 75 gr un

50 gr buğday nişastası

60 gr pirinç unu

300 ml süt

125 gr tereyağı

300 ml bal

125 gr badem

150 gr kaymak

TARİF Kabuklarını soyduktan sonra birkaç bademi süsleme için ayırıp kalanı havanda dövün. Nişasta ve unları bir kapta karıştırın.

Ayrı bir yerde sütü kaynatıp içine balı ekleyin ve sıcak tutun. Tereyağını tencerede eritip ocağı kapatın. Yağ biraz soğuyunca unu ilave edin.

Ocağı tekrar açın ve unu tahta kaşıkla karıştırarak kavurun. Bademleri ilave edip kısık ateşte rengi değişene kadar kavurun.

Ocağı iyice kısıp sıcak süt ve bal karışımını ilave edin. Tahta kaşıkla iyice karıştırın. Tencerenin üzerine kağıt havlu örtün ve kapağını kapatıp 20 dakika dinlenmeye bırakın.

Kaymağı küçük parçalara bölün ve helva ılıkken üzerine ilave edin. Karıştırıp tercihe göre gül suyu veya tarçınla süsleyin.

AFİYET OLSUN!

