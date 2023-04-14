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Gelinim Mutfakta helva-i hakani tarifi! Tane tane ayrılan helva-i hakani nasıl yapılır?

14.04.2023 13:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gelinim Mutfakta yarışmasında haftanın finalinde cuma günü helva-i hakani tarifi verildi. Helva tarifleri sevenlerin vazgeçilmezi olacak helva-i hakani oldukça kolay bir şekilde hazırlanıyor. Gelinim Mutfakta izleyicileri leziz görünen helva-i hakani nasıl yapılır sorusunu aratıyor. İşte tam kıvamında helva-i hakani tarifi...

Gelinim Mutfakta helva-i hakani tarifi! Tane tane ayrılan helva-i hakani nasıl yapılır?

Sultanlara layık olan helva-i hakani tatlısı yiyen herkesi kendine hayran bırakıyor. İrmik helvasının en tatlı versiyonu olarak bilinen helva-i hakani tatlısı bal ve kaymak kullanılarak lezzetine lezzet katıyor.

MALZEMELER

  • 75 gr un
  • 50 gr buğday nişastası
  • 60 gr pirinç unu
  • 300 ml süt
  • 125 gr tereyağı
  • 300 ml bal
  • 125 gr badem
  • 150 gr kaymak

TARİF

  • Kabuklarını soyduktan sonra birkaç bademi süsleme için ayırıp kalanı havanda dövün. Nişasta ve unları bir kapta karıştırın.
  • Ayrı bir yerde sütü kaynatıp içine balı ekleyin ve sıcak tutun. Tereyağını tencerede eritip ocağı kapatın. Yağ biraz soğuyunca unu ilave edin.
  • Ocağı tekrar açın ve unu tahta kaşıkla karıştırarak kavurun. Bademleri ilave edip kısık ateşte rengi değişene kadar kavurun.
  • Ocağı iyice kısıp sıcak süt ve bal karışımını ilave edin. Tahta kaşıkla iyice karıştırın. Tencerenin üzerine kağıt havlu örtün ve kapağını kapatıp 20 dakika dinlenmeye bırakın.
  • Kaymağı küçük parçalara bölün ve helva ılıkken üzerine ilave edin. Karıştırıp tercihe göre gül suyu veya tarçınla süsleyin.

AFİYET OLSUN!

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