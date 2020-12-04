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Gelinim Mutfakta İzmir bombası nasıl yapılır? İzmir bombası tarifi nedir? İzmir bombası malzemeleri nelerdir? İşte Gelinim Mutfakta İzmir bombası tarifi...

Seray Üstün Seray Üstün 04.12.2020 16:45 | Son Güncelleme:
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Gelinim Mutfakta İzmir bombası nasıl yapılır? İzmir bombası tarifi nedir? İzmir bombası malzemeleri nelerdir? İşte Gelinim Mutfakta İzmir bombası tarifi...

İncecik hamuru ve akışkan çikolatasıyla tatlı krizlerini direkt gideren küçücük içi dolu turşucuk lezzet. Ege’nin incisi İzmir’den tüm Türkiye’ye yayınlan bu lezzet ilk olarak Alsancak’ta hizmet veren bir fırın tarafından keşfedildi. Çikolata severlerin kapısında kuyruk olduğu bu bomba gibi lezzetin tarifini sizlerle paylaşacağız. İşte İzmir bombası tarifi ve yapılışı..

Kanal D ekranlarında gelen Gelinim Mutfakta yarışmasının 4 Aralık 2020 Cuma günü yayınlanan 590. bölümünde yarışmacılar İzmir bombası tarifiyle kıyasıya mücadele etti. Çeyrek altını yakasına takmak isteyen gelinler Ege’nin sınırlarını aşarak tüm Türkiye’de severek tüketilen bu lezzetle seyircinin karşısına çıktı. Programın yayınlanan bölümünün sonrasında izleyiciler İzmir bombası nasıl yapılır sorusunun cevabını araştırmaya başladı. İzmir bombası yapımı ve ipuçları...

İZMİR BOMBASI MALZEMELERİ

Hamuru için;

  • 2,5 su bardağı un
  • 1 Adet yumurta
  • Yarım çay bardağı sıvı yağ
  • 1 çay bardağı süt
  • 1 yemek kaşığı sirke (üzüm veya elma sirkesi)
  • 1 tatlı kaşığı kabartma tozu
  • 2 yemek kaşığı su
  • 1 tutam tuz

Açmak için;

  • Mısır nişastası

İçi için;

  • Çikolatalı fındık kreması

İZMİR BOMBASI NASIL YAPILIR?

Bir tepsiye yağlı kağıt serilir ve 2 tatlı kaşığı yardımıyla çikolatalı fındık kreması yayılır. Yağlı kağıt buzlukta 1 saat boyunca donması için bekletilir. Hamur malzemeleri bir kapta homojen bir kıvama gelene kadar yoğurulur ve üzeri kapatılarak 15 dakika dinlenmeye bırakılır. Hamurdan eşit bezeler bölünür ve her biri nişasta ile açılır. Hamurların inceliği ve büyüklüğü bu aşamada oldukça önemlidir. Ortasına dondurulan çikolatalı fındık kreması eklenir. Hamur uç kısımlarından arkaya doğru bohça şeklinde birleştirilerek kapatılır. Yağlı kağıt serilen fırın tepsisine dizilir ve önceden ısıtılmış 210 derecelik fırında 4 dakika pişirilir.

İZMİR BOMBASI YAPIMI PÜF NOKTALARI

İzmir bombası yapılışı oldukça basit görünmesine rağmen kıvamının tutturulması açısında bir hayli zordur. İzmir bombası yapılışının püf noktası ise hamurun inceliği ve pişirilme süresidir. Tatlı yüksek ısıda uzun süre pişirilmesi durumunda içindeki akışkan özelliği kaybeder. Bu nedenle adeta sufle yapımında olduğu o ince çizginin ayarlanması gerekir.

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