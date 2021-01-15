Gelinim Mutfakta kadayıf dolması nasıl yapılır? Gelinim Mutfakta kadayıf dolması tarifi nedir? Kadayıf dolması malzemeleri nelerdir?

Gelinim Mutfakta kadayıf dolması tarifi ile yeniden gündeme geldi. Yarışmanın 620. bölümü olan yeni bölümünde yarışmacılardan istenen yemek kadayıf dolması oldu. Klasik bir lezzet olan kadayıf dolması tatlı sevenlerin damaklarına bayram esintisi yaratıyor. Onur Büyüktopçu’nun vedasının ardından Seda Sayan’ın sunumuyla ekrana gelen Gelinim Mutfakta kadayıf dolması tarifi ile televizyon başındakilerin iştahını kabarttı. İşte Gelinim Mutfakta kadayıf dolması tarifi...

KADAYIF DOLMASI MALZEMELERİ

150 gr taze kadayıf

1 çay bardağı ceviz içi

2büyük boy yumurta

1,5 çay bardağı süt

Şerbeti için;

2 su bardağı toz şeker

1,5 su bardağı su

3-4 damla limon suyu

Kızartma için;

1,5-2 su bardağı sıvıyağ

KADAYIF DOLMASI NASIL YAPILIR?

Şerbet için su ve şekeri orta ateşte karıştırarak kaynatılır. Şeker eridikten sonra 5 dakika daha kaynamaya bırakılır. Limon suyunu eklenir ve karıştırılır. 1-2 dakika daha kaynattıktan sonra ocaktan alınır. Şerbet soğumaya bırakılır. Yumurtaları bir kase içinde iyice çırpılır. Üzerine sütü ilave edip karıştırılır ve kenara alınır.

Küçük bir sos tenceresi içinde sıvığı ısıtılır. Kadayıftan bir parça alınır ve elle düzeltilir. Uç kısmına biraz ceviz konulur ve üstte kalan kısmı cevizlerin üzeri kadayıfla kapatılır.Başparmakla sıkıca bastırılıp sarılır.

Hazırlanan kadayıf dolmaları yumurtalı süt karışımına bulanır. Fazla yumurtasının akması için çok hafif bir şekilde sıkılır. Ardından ise kızgın yağda dolmalar çevrilerek altın rengi olana kadar kızartılır. Son adımda ise üzerine şerbeti dökülür. Afiyet olsun.



