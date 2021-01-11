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Gelinim Mutfakta kabak beğendili piliç pirzola tarifi nasıl yapılır? Gelinim Mutfakta kabak beğendili piliç pirzola tarifi nedir? Kabak beğendili piliç pirzola malzemeleri nelerdir?

Seray Üstün Seray Üstün 11.01.2021 17:47 | Son Güncelleme:
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Gelinim Mutfakta kabak beğendili piliç pirzola tarifi nasıl yapılır? Gelinim Mutfakta kabak beğendili piliç pirzola tarifi nedir? Kabak beğendili piliç pirzola malzemeleri nelerdir?

Gelinim Muftakta kabak beğendili piliç pirzola tarifi ile yeniden gündeme gelmeye başladı. 616. bölümünde yarışmacıların hazırladığı kabak beğendili piliç pirzola televizyon izleyicileri tarafından merak konusu oldu. Özellikle kabak beğendili piliç pirzola tarifi konusunda araştırma yapılmaya başlandı. Peki kabak beğendili piliç pirzola nasıl yapılır? Gelinim Mutfakta kabak beğendili piliç pirzola tarifi nedir? Kabak beğendili piliç pirzola malzemeleri nelerdir? İşte tüm merak edilenler...

Gelinim Mutfakta kabak beğendili piliç pirzola tarifi ile yeniden gündeme geldi. Yarışmanın 616. bölümü olan yeni bölümünde yarışmacılardan istenen yemek kabak beğendili piliç pirzola oldu. Beğendinin yeni bir forma kavuştuğu bir yemek olan kabak beğendili piliç pirzola hem sebze hem de tavuk sevenleri tek bir çatı altında toplamyı başarıyor.

Onur Büyüktopçu’nun vedasının ardından Seda Sayan’ın sunumuyla ekrana gelen Gelinim Mutfakta kabak beğendili piliç pirzola tarifi ile televizyon başındakilerin iştahını kabarttı. İşte Gelinim Mutfakta kabak beğendili piliç pirzola tarifi...

KABAK BEĞENDİLİ PİLİÇ PİRZOLA MALZEMELERİ

  • 5 piliç pirzola
  • 2 kabak
  • 2 yemek kaşığı un
  • 3 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 1 su bardağı süt
  • 1 çay bardağı rendelenmiş kaşar peynir
  • Bir tutam tuz
  • Bir tutam karabiber
  • Bir tutam toz kişniş
  • bir tutam taze dereotu

Marine sosu için;

  • Yarım çay bardağı zeytinyağı
  • 1 diş ezilmiş sarımsak
  • Yarım limon suyu,
  • Bir tutam toz biber
  • Bir tutam karabiber
  • Bir dal taze biberiye
  • 2-3 yaprak limon otu
  • 2-3 yaprak reyhan

KABAK BEĞENDİLİ PİLİÇ PİRZOLA NASIL YAPILIR?

Marinasyon için gerekli olan tüm malzemeler derin bir kaba alınıp karışıtırılır. Üzerine piliç pirzolaları eklenerek iyice sosa bulanır. Üzeri streç filmle örtülür ve marine için bir köşede bekletilir.

Beğendi için kabakların kabuğu kazınır. Rendenin ince tarafıyla rendelenerek suyu sıkılır. Yumuşaması için yağsız teflon tava alınır ve 4-5 dakika orta ateşte sürekli karıştırılarak pişirilir. Sos tenceresine 3 yemek kaşığı zeytinyağı alınır ve üzerine un eklenerek karıştırılır. Unun kokusunun çıkana kadar kavrulur. Sütü ilave edilir ve muhallebi kıvamına gelene kadar karıştırmaya devam edilir. Kabak eklenerek karıştırılır. 2-3 dakika pişirdikten sonra rendelenen kaşar peyniri eklenir ve ocaktan alınır. Dereotu ilave edilir. Servis tabağına sıcak olarak kabak beğendi alınır. Marine edilen piliç pirzolalar ısıtılan ızgarada pişirilir. Son olarak kabak beğendi tabağa alınır ve üzerine piliç pirzola eklenir. Afiyet olsun.

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