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Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? 30 Nisan Gelinim Mutfakta kim elendi?

30.04.2021 17:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İlgiyle izlenen hafta içi her gün yayınlanan Gelinim Mutfakta programında haftanın finali bugün yayınlandı. Ekrana gelen yeni bölümde gelinler en yüksek puanı alıp beş altın bileziğin sahibi olmak için yarıştı. Gelinim Mutfakta puan durumu tablosu izleyiciler tarafından merak ediliyor. Peki Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? 30 Nisan Gelinim Mutfakta kim elendi? İşte yanıtı...

Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? 30 Nisan Gelinim Mutfakta kim elendi?

Bugün yayınlanan Gelinim Mutfakta'nın yeni bölümde gelinler en yüksek puanı alıp beş altın bileziğin sahibi olmak için yarıştı. İzleyiciler Gelinim Mutfakta puan tablosunu ve kimin birinci olduğunu merak ediyor. Peki Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? 30 Nisan Gelinim Mutfakta kim elendi?

GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU? 30 NİSAN GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ?

Gelinim Mutfakta programında haftanın birincisi ve elenen ismi açıklandı. Gelinim Mutfakta'ya veda eden isim ise Dudu oldu. Haftanın birincisi olan kişi Esra olarak seçildi. Esra ayın zamanda 5 altın bileziğin de sahibi oldu.

30 NİSAN PUAN DURUMU

Esra: 87
Seda: 74
Gönül: 75
Dudu: 66

GELİNİM MUTFAKTA KURALLARI

5 gün boyunca her gün farklı yemekler yapılan programda süreler verilir ve kayınvalideler de gelinlerin yaptığı yemeklere puan verir. Günün en yüksek puanını alan gelin 1 çeyrek altın almaktadır. Yarışmada haftanın final gününde haftanın en yüksek puanını alan geline 5 altın bilezik verilir. Haftanın en düşük puanını alan gelin ise kayınvalidesi ile yarışmadan elenmektedir.

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Anahtar Kelimeler:
Seda Sayan
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