Gelinim Mutfakta kim elendi, altın bilezikleri kim kazandı? Gelinim Mutfakta haftanın birincisi ve 1 Aralık 2023 puan durumu!

Gelinim Mutfakta kim kazandı sorusu, programı yakından takip eden izleyiciler tarafından sorgulanıyor. Sunuculuğunu Nursel Ergin'in yaptığı yarışmada, 10 altın bileziği kazanan yarışmacı ve elenen isim bugün açıklanacak. İşte Gelinim Mutfakta 1 Aralık kazanan ve elenen isim...

GELİNİM MUFTAKTA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Bu hafta, Gelinim Mutfakta'da 10 altın bileziğin kazananı belli henüz olmadı. Gelinim Mutfakta'da haftanın birincisi açıklandığında haberimizin içerisine eklenecektir.

Geçen hafta Mutfakta'da 10 bileziğin kazananı ve haftanın birincisi Yeşim olmuştu.

GELİNİM MUFTAKTA BU HAFTA KİM ELENDİ?

Gelinim Mutfakta'da bu hafta elenen gelin ve kayınvalidesi henüz açıklanmadı.

Geçen hafta finalinde yarışmadan elenen gelin ve kayınvalidesi Gizem olmuştu.

ÇEYREK ALTINI KİM ALDI?

Gelinim Mutfakta gün birincisi olan yarışmacı 1 çeyrek altın kazanacak. Bugün çeyrek altının sahibi olan gelin belli olmadı.

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU 1 ARALIK 2023

Gelinim Mutfakta 1 Aralık Cuma puan durumu henüz açıklanmadı.

Geçen haftanın puan durumu (24 Kasım 2023 Cuma):

Tuğba: 17

Yeşim: 17

Aleyna: 13

Gizem: 7







