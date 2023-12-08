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Gelinim Mutfakta kim elendi, altın bilezikleri kim kazandı? Gelinim Mutfakta haftanın birincisi ve 8 Aralık 2023 puan durumu!

08.12.2023 12:58 | Son Güncelleme:
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Gelinim Mutfakta'da haftanın birincisi ve elenen isim merak ediliyor. Hafta içi her gün Kanal D'de yayınlanan program, bugün haftanın son bölümü ile ekranlara gelecek. Haftanın birincisi altın bileziklerin de sahibi olacak. Programı yakından takip eden seyirciler günün kazanan ve elenen ismini araştırıyor. Peki, Gelinim Mutfakta kim kazandı, kim elendi? Gelinim Mutfakta haftanın birincisi kim? İşte 8 Aralık 2023 puan durumu...

Gelinim Mutfakta kim kazandı sorusu, programı yakından takip eden izleyiciler tarafından sorgulanıyor. Sunuculuğunu Nursel Ergin'in yaptığı yarışmada, 10 altın bileziği kazanan yarışmacı ve elenen isim bugün açıklanacak. İşte Gelinim Mutfakta Aralık kazanan ve elenen isim...

GELİNİM MUFTAKTA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Bu hafta, Gelinim Mutfakta'da 10 altın bileziğin kazananı belli olmadı.

Geçen haftanın finalinde altın bilezikleri toplamda 76 puan alarak kazanan gelin Aleyna oldu.

Gelinim Mutfakta

GELİNİM MUFTAKTA BU HAFTA KİM ELENDİ?

Gelinim Mutfakta'da bu hafta elenen gelin ve kayınvalidesi henüz açıklanmadı.

Geçen hafta Gelinim Mutfakta haftanın finalinde elenen gelin adayı 49 puan alarak Melek oldu.

gelinim mutfakta nursel ergin

ÇEYREK ALTINI KİM ALDI?

Gelinim Mutfakta gün birincisi olan yarışmacı 1 çeyrek altın kazanacak. Bugün çeyrek altının sahibi olan gelin henüz belli olmadı.

Geçen hafta Gelinim Mutfakta haftanın finalinde eşit puan alarak birinci olan isimler Aleyna ve Yeşim oldu. Çeyrak altını kazanan isimi belirlemek için kura çekildi ve kazanan gelin Aleyna oldu.

gelinim mutfakta

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU 8 ARALIK 2023

Gelinim Mutfakta 8 Aralık Cuma puan durumu henüz açıklanmadı.

Geçen haftanın puan durumu (1 Aralık 2023 Cuma):

ALEYNA - 18

YEŞİM - 18

TUĞBA - 8

MELEK - 6

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