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Gelinim Mutfakta sezon finalinde kim elendi? Birinci kim oldu? Gelinim Mutfakta 28 Haziran Cuma sonuçları

MAGAZİN HABERLERİ  | 29.06.2019 02:51 | Son Güncelleme

Gelinim Mutfakta'nın 66. hafta finalinde en çok puanı toplayan gelin beş altın bileziğin sahibi oldu. Gelinim Mutfakta 330. son bölümüyle sezon finali yaptı. Yarışmaya 28 Haziran Cuma günü veda eden gelin ve kaynana ise belli oldu. Peki Gelinim Mutfakta'da bu hafta kim elendi? Gelinim Mutfakta programında bu hafta haftanın birincisi kim oldu?

Gelinim Mutfakta sezon finalinde kim elendi? Birinci kim oldu? Gelinim Mutfakta 28 Haziran Cuma sonuçları

Kanal D'de yayınlanan ve Fatih Ürek'in sunduğu Gelinim Mutfakta, 28 Haziran Cuma günü sezon finaliyle ekrana geldi. Yarışmanın sezon finalinde gelinler pekmez soslu kek tarifiyle yarıştılar. Gelinim Mutfakta'nın hafta finali olan 330. bölümünde en çok puanı toplayan gelin beş altın bileziğin sahibi oldu.

GELİNİM MUTFAKTA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Gelinim Mutfakta'nın 66. hafta finalinde birinci olan çiftler belli oldu. Beş altın bileziği hafta toplamında en yüksek puanları alan Besime-Gülcan Ekici ve Çiğdem-Elif Akçam aldı. 5 altın bileziği ise 65 puan toplayan Gülcan kazandı.

GELİNİM MUTFAKTA HAFTA FİNALİNDE KİM ELENDİ?

Hafta toplamında en az puanları Zeynep-Hülya Bütün ve Hüsniye-Hatice Karabulut çifti aldı ve Gelinim Mutfakta'nın 66. hafta finalinde yarışmaya veda eden gelin-kaynana belli oldu. Haftanın toplam puanlarıyla birlikte en düşük puanı alan gelin 51 puanla Hülya ve kayınvalidesi Zeynep Hanım oldu ve yarışmaya veda etti.

GÜN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Gelinim Mutfakta 330. bölümde gün birincisi olan yarışmacı 1 çeyrek altın kazandı. Gün toplamında kaynanalardan yüksek puanları Hülya Bütün, Gülcan Ekici ve Elif Akçam aldı. Çeyrek altını ise, 14 puan toplayan Elif kazandı. Günün en düşük puanını alan gelini 9 puanla Hatice oldu.


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