YEMEK

  1. Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Tarifler
  4. Gelinim Mutfakta tedirgin baklava nasıl yapılır? Tedirgin baklava malzemeleri neler?

Gelinim Mutfakta tedirgin baklava nasıl yapılır? Tedirgin baklava malzemeleri neler?

13.03.2022 17:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gelinim Mutfakta programı birbirinden leziz tarifleri gündeme getiriyor. Yakından takip edilen bu programda tedirgin baklava hazırlandı. Yapımı pek kolay olmayan tedirgin baklavayı özel günlerde, çay saatlerinde severek tüketeceksiniz. İşte tedirgin baklava tarifi ve malzemeleri...

Gelinim Mutfakta tedirgin baklava nasıl yapılır? Tedirgin baklava malzemeleri neler?

Tedirgin baklavanın hazırlanışı zor olsa da tadını da bir o kadar beğeneceksiniz. Tedirgin baklavanın içinde ceviz yer alıyor. Tadına bayılacağınız tedirgin baklava tarifini haberimizde bulabilirsiniz. Tedirgin baklava malzemeleri neler?

TEDİRGİN BAKLAVA MALZEMELERİ NELERi?

3 yumurta
1 adet kabartma tozu
Mısır nişastası
1 yemek kaşığı sirke
1 su bardağı süt
4 bardak şeker
300 gram tereyağı
5 bardak su
Dövülmüş ceviz
1 su bardağı sıvı yağ
Yarım çay kaşığı tuz
Birkaç damla limon suyu
6 su bardağı un

TEDİRGİN BAKLAVA YAPILIŞI

Süt, yumurta, sıvı yağ, tuz ve kabartma tozunu yoğurma kabına alın ve karıştırın. İçerisine aldığı kadar un ilave edin ve yoğurmaya devam edin. Orta derecede hamur elde edin. Hamur kıvam aldığında 30 eşit parçaya bölün. Bezelerin hepsini yemek tabağı büyüklüğünde açın ve aralarına nişasta serperek 10’lu gruplar halinde üst üste dizin.

Üst üste dizilen yufkaları tepsi büyüklüğünde yeniden açın. 3 adet baklava yufkası elde edin. Yufkaların birini tepsiye yayın ve dövülmüş cevizi üzerlerinde gezdirin. Aynı işlemi tekrarlayın. Son yufkayı tepsinin en en üstüne yayın ve baklavanızı dilimleyin. Ardından fırını 180 dereceye ayarlayın ve ısıtmaya başlayın. Tereyağını sos tenceresinde eritin, dilimlenen baklavaların üzerine gelecek şekilde gezdirin, tepsiyi fırına verin. Üzeri kızarınca çıkarın ve soğumaya bırakın. Baklavalar soğuduğunda şerbeti hazırlayın

Şerbet için 5 bardak su ve 4 bardak şekeri tencereye koyup eritin. 15 dakika kaynatın ve ardından içine limon suyu ilave edin. Birkaç dakika daha kaynatın ve altını kapatın. Şerbet sıcakken soğumuş baklavaların üzerinde gezdirin. Afiyet olsun...


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Pazar kahvaltısı için leziz 6 tarifPazar kahvaltısı için leziz 6 tarif
Soğuk baklava nasıl yapılır? Soğuk baklava nasıl yapılır?
Muzlu yulaf lapası nasıl yapılır?Muzlu yulaf lapası nasıl yapılır?
Anahtar Kelimeler:
Gelinim Mutfakta
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Gece yarısı duştan şoke eden poz! "Sil bunu ayıp"

Gece yarısı duştan şoke eden poz! "Sil bunu ayıp"

Kovulduğu iddiası! Furkan Dede açıkladı

Kovulduğu iddiası! Furkan Dede açıkladı

Hastaneye kaldırıldı! Felç belirtileri...

Hastaneye kaldırıldı! Felç belirtileri...

Bu besinler iştahı bıçak gibi kesiyor!

Bu besinler iştahı bıçak gibi kesiyor!

Pazar kahvaltısı için leziz 6 tarif

Pazar kahvaltısı için leziz 6 tarif

İşte kansere karşı etkili 7 besin...

İşte kansere karşı etkili 7 besin...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.