Gelinim Mutfakta tedirgin baklava nasıl yapılır? Tedirgin baklava malzemeleri neler?

Tedirgin baklavanın hazırlanışı zor olsa da tadını da bir o kadar beğeneceksiniz. Tedirgin baklavanın içinde ceviz yer alıyor. Tadına bayılacağınız tedirgin baklava tarifini haberimizde bulabilirsiniz. Tedirgin baklava malzemeleri neler?

TEDİRGİN BAKLAVA MALZEMELERİ NELERi?

3 yumurta

1 adet kabartma tozu

Mısır nişastası

1 yemek kaşığı sirke

1 su bardağı süt

4 bardak şeker

300 gram tereyağı

5 bardak su

Dövülmüş ceviz

1 su bardağı sıvı yağ

Yarım çay kaşığı tuz

Birkaç damla limon suyu

6 su bardağı un

TEDİRGİN BAKLAVA YAPILIŞI

Süt, yumurta, sıvı yağ, tuz ve kabartma tozunu yoğurma kabına alın ve karıştırın. İçerisine aldığı kadar un ilave edin ve yoğurmaya devam edin. Orta derecede hamur elde edin. Hamur kıvam aldığında 30 eşit parçaya bölün. Bezelerin hepsini yemek tabağı büyüklüğünde açın ve aralarına nişasta serperek 10’lu gruplar halinde üst üste dizin.

Üst üste dizilen yufkaları tepsi büyüklüğünde yeniden açın. 3 adet baklava yufkası elde edin. Yufkaların birini tepsiye yayın ve dövülmüş cevizi üzerlerinde gezdirin. Aynı işlemi tekrarlayın. Son yufkayı tepsinin en en üstüne yayın ve baklavanızı dilimleyin. Ardından fırını 180 dereceye ayarlayın ve ısıtmaya başlayın. Tereyağını sos tenceresinde eritin, dilimlenen baklavaların üzerine gelecek şekilde gezdirin, tepsiyi fırına verin. Üzeri kızarınca çıkarın ve soğumaya bırakın. Baklavalar soğuduğunda şerbeti hazırlayın

Şerbet için 5 bardak su ve 4 bardak şekeri tencereye koyup eritin. 15 dakika kaynatın ve ardından içine limon suyu ilave edin. Birkaç dakika daha kaynatın ve altını kapatın. Şerbet sıcakken soğumuş baklavaların üzerinde gezdirin. Afiyet olsun...



