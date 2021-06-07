Gelinim Mutfakta Yağnur İşçiler kimdir? Yağnur'un kayınvalidesi Nilgün kimdir?

Yaklaşık 3 sezondur yayınlanan Gelinim Mutfakta adlı yemek yarışması yayınlandığı her gün izlenme rekorları kırıyor. Gelinlerin maharetlerini sergilediği yarışmada kayınvalideler ise yemekleri tadarak puanlama yapıyor. Her hafta eleme heyecanın yaşandığı programda gelinler ise altın bilezik için yarışıyor. Fenomen yarışmaya en son katılan isimler arasında yer alan Yağmur ve kayınvalidesi Nilgün araştırılmaya devam ediyor. Peki Gelinim Mutfakta Yağnur İşçiler kimdir? İşte ayrıntılar...

GELİNİM MUTFAKTA YAĞNUR İŞÇİLER KİMDİR?

Gelinim Mutfakta Yağnur İşçiler, Arnavut göçmenidir. 12 yıllık evlidir. 2 kızı ve 1 oğlu vardır. Geçen yıl yarışmada Arnavut yemeklerinde iddialı olduğunu dile getirmişti. Kayınvalide Nilgün hanım ise Manisa'lıdır. İlk gelini Yağnur'dur.

Önceki sezonda da tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Yağnur Dalkara İşçiler, yarışmaya özel şoförü ile gelerek adından söz ettirmişti.

GELİNİM MUTFAKTADA SEZON FİNALİ HEYECANI

Bugün 721. bölümü ile yayınlanacak olan Gelinim Mutfakta'da artık final etabı başladı. Sezona veda edecek olan programda gelin ve kayınvalideler kendilerine verilen sürede en iyi performanslarını sergileyerek birinciliği elde etmek amacında. Tek hedef altınları kazanabilmek. Marifetlerini milyonlara gösterebilmek adına ocaklarının başına geçevek gelinler şimdiden merak konusu. Yayınlanan fragmanda Aysun, Gizem, İlayda, Ece, Sibel, Seda, Saniye, Ayten, Dudu, Hilal ve Zeynep gösterildi.

