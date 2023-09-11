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Gelinim Olur Musun’un olaylı gelini Tülin Koca'nın son hali şaşırttı! Eski halinden eser kalmadı

11.09.2023 08:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2004 yılına damga vuran Gelinim Olur Musun’un olaylı gelini Tülin Koca son hali ile görenleri şaşırttı. Yarışma süresince Caner Toygar’la inişli çıkışlı bir ilişkisi olan Koca'yı görenler tanımakta zorlandı.

Ebru Akel’in sunuculuğunu üstlendiği Gelinim Olur Musun yarışması evlilik programı furyasının doğmasına neden olmuştu. Yarışmada Ata Türk, 'Semra Kaynana', gelin adayı Sinem Umaş, Caner ve Tülin gibi yarışmacılar programın dikkat çeken isimleri arasında yer alıyordu.

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Güzelliği ile dikkatleri üzerine çeken Tülin Koca, Caner Toygar ile yaşadığı inişli çıkışlı ilişki ile o dönem adından söz ettirmeyi başardı.

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Program başlar başlamaz fanları olan Tülin ve Caner’in aşkı da kısa sürdü.

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TÜM TÜRKİYE EVLENMELERİNİ BEKLİYORDU AMA...

Herkes Caner ve Tülin'in evlenmesine kesin gözle bakıyordu. O yıllarda ikili programın dışında pek çok gündüz kuşağı programında da boy gösterdi.

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SEDA SAYAN'IN KADROLU YORUMCUSU OLDU

Yıllar sonra Caner Toygar’ın Esra Erol’un evlilik programıyla ekranlara dönmesinin ardından Tülin de Seda Sayan’ın kadrolu gelin adayı ve yorumcusu oldu.

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TÜLİN KOCA'NIN YILLAR İÇİNDEKİ DEĞİŞİMİ GÖRENLERİ ŞAŞIRTTI

Uzun yıllardır gözlerden uzak bir yaşam süren Tülin Koca’nın son halini görenler çok şaşırdı. Koca’nın olduğu iddia edilen fotoğraflar sosyal medyada olay oldu.

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Bir dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Tülin Koca'nın pozlarını görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi.

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