'Gelinim Olur Musun?' yarışmasının efsane ismi Semra kaynana şimdi ne yapıyor?

“Gelinim Olur Musun?” yarışmasının bitişinden tam 17 yıl geçti. Yarışmadan sonra da pek çok olay yaşandı. Olay isimlerden biri olan Semra kaynana oğlu Ata’nın, gelin adayı Sinem Umaş ile birlikte olmasını hiç istemedi. Yarışmadan sonra Ata’nın ölümü iste Türkiye’ye büyük şok yaşatmıştı. Semra kaynana yıllar sonra ekrana çıktı.

SEMRA KAYNANA ŞİMDİ NE YAPIYOR?

Semra kaynana yarışmada gelinleri söylediği sözlerle olay olmuştu. “Daldan dala” sözüyle tiyatrolara bile konu olan Semra Yücel, yarışmadan sonra da konuşulmaya devam etti. 15 yıl sonra katıldığı bir programda Sinem Umaş ile yüzleşen Yücel, o dönemde çok konuşulmuştu. Türkiye’nin ‘en tanınan kaynanası’ olarak adlandırılan Semra kaynana şimdilerde sakin ve kendi halinde bir hayat yaşıyor.

SEMRA KAYNANANIN OĞLU NEDEN ÖLDÜ?

Yarışmadan sonra ölümüyle herkesi şoka uğratan Ata, aşırı dozda uyuşturucudan hayatını kaybetmişti.

SEMRA KAYNANA KAÇ YAŞINDA?

Semra Yücel, 1955 yılında doğmuştur. Yarı Boşnak, yarı Çerkez bir aileden gelmektedir. Babası havacı astsubay Halim Bey, annesinin adı Sabriye Hanımdır. Süheyla Gürbüzer adında ablası vardır. Semra Yücel, Bayrampaşa’da ikamet etmekte idi şimdi Tekirdağ’da yaşamaktadır. 1977 yılında 23 yaşında iken kaçarak 19 yaşındaki Hamit Türk ile evlendi. 22 ay imam nikahlı yaşadıktan sonra eşi askerden gelince evlendiler. 1992 yılında boşandılar. Ata (d.1981), Anıl (d.1992) adında iki oğlu ve Seçil (d. 1979) adında kızı vardır. Oğlu Ata 2005 yılında vefat etti. Otel odasında ölü bulunan Ata Türk’ün kan örneğinde yapılan incelemede “aşırı miktarda Extacy adlı uyuşturucu ve uyarıcı nitelikli ilaç maddesine” rastlandı.

Türkiyede 7den 70e herkesin tanıdığı Semra Yücel, hayatını anlattığı kitabı “Ben Semra” ile 2005 yılında Türk okurlarının karşısına çıktı.

Semra Yücel, 2016 yılının eylül ayında Show TV ekranlarında Seda Sayan ve Uğur Arslan’ın sunduğu izdivaç programına katıldı, yorumculuk yaptı.



