Mynet Trend

Gelinlik mağazasının vitrini görenlerin kalbini çalıyor! Nedeni ise inanılmaz!

gizemino gizemino
YAŞAM  | 18.05.2019 16:48 | Son Güncelleme

İngiltere’deki bir gelinlik mağazası vitrininde öyle bir manken kullandı ki Twitter dahil birçok sosyal medya hesabından büyük övgü topladı! İşte o fotoğraf

Gelinlik mağazasının vitrini görenlerin kalbini çalıyor! Nedeni ise inanılmaz!

İngiltere, Portishead'deki bir gelinlik mağazası, tekerlekli sandalyede oturan gelin modelini vitrinde kullanınca büyük övgü topladı.

Tekerlekli sandalyeye mahkum olan, engelli Beth Wilson, gelinlik butiği; The White Collection'daki vitrini gördü ve “engelli insanların da aslında normal insanlar olduklarını” anlatmak için attıkları bu adımı tüm dünyaya duyurma adına Twitter’da yayınladı.

gelinlik

Fotoğrafın altına, “Kentteki yeni düğün dükkanında kullanan manken tekerlekli sandalyede.İlk defa bir vitrinde böyle bir manken görüyorum” dedi. Bu fotoğraf Twitter’da insanların dikkatini çekti ve binlerce yorum aldı.

Gelinlik mağazasının sahibi Laura Allen ise övgü kazanan bu hareketini şu sözlerle açıkladı: İşte tam olarak dünyaya engelli olmanın ne kadar normal olabildiğini göstermeye çalıştık. Asıl sorun ne zaman bugüne kadar böyle bir şeyi yapmayı düşünemedik, düşünmedik.”


PARTNERBacak inceltmek için ne yapmalı?Bacak inceltmek için ne yapmalı?
Sahilde çıplak adam paniği! Vatandaşlar darp ettiSahilde çıplak adam paniği! Vatandaşlar darp etti
İstiklal Caddesi'nde büyük panik! Turistler şaşkına döndüİstiklal Caddesi'nde büyük panik! Turistler şaşkına döndü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
engelli gelinlik gelinlik görmek

En Çok Okunan Trend Haberler

Ankara'da 'çinçilla' katliamı! Bakanlıktan açıklama geldi

Ankara'da 'çinçilla' katliamı! Bakanlıktan açıklama geldi

Eşini vahşice öldürdü! İfadesi 'pes dedirtti'

Eşini vahşice öldürdü! İfadesi 'pes dedirtti'

Fenerbahçe ve Galatasaray'a transferde müjde

Fenerbahçe ve Galatasaray'a transferde müjde

Bahçeli'den 19 Mayıs kutlaması

Bahçeli'den 19 Mayıs kutlaması

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Günde 20 TL kazanıyor, 5 şirketi var

Günde 20 TL kazanıyor, 5 şirketi var

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Makam aracını gelin arabası yaptı

Makam aracını gelin arabası yaptı

Herkes şoke oldu! Damat, kayınpederiyle evlendi

Herkes şoke oldu! Damat, kayınpederiyle evlendi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sahilde çıplak adam paniği! Vatandaşlar darp etti

Sahilde çıplak adam paniği! Vatandaşlar darp etti

İstiklal Caddesi'nde büyük panik! Turistler şaşkına döndü

İstiklal Caddesi'nde büyük panik! Turistler şaşkına döndü

Van'da inci kefali ele geçirildi! Tam 2,4 ton

Van'da inci kefali ele geçirildi! Tam 2,4 ton

12 saat pişiyor! Baltayla kırıp yiyorlar

12 saat pişiyor! Baltayla kırıp yiyorlar

Yaşlı adamı otobüsten itti! Nedeni ise...

Yaşlı adamı otobüsten itti! Nedeni ise...

Bu anne kimsenin aklına gelmeyen şeyi buldu! Saç kurutma makinesiyle…

Bu anne kimsenin aklına gelmeyen şeyi buldu! Saç kurutma makinesiyle…

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.