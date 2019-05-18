Gelinlik mağazasının vitrini görenlerin kalbini çalıyor! Nedeni ise inanılmaz!

İngiltere, Portishead'deki bir gelinlik mağazası, tekerlekli sandalyede oturan gelin modelini vitrinde kullanınca büyük övgü topladı.

Tekerlekli sandalyeye mahkum olan, engelli Beth Wilson, gelinlik butiği; The White Collection'daki vitrini gördü ve “engelli insanların da aslında normal insanlar olduklarını” anlatmak için attıkları bu adımı tüm dünyaya duyurma adına Twitter’da yayınladı.

Fotoğrafın altına, “Kentteki yeni düğün dükkanında kullanan manken tekerlekli sandalyede.İlk defa bir vitrinde böyle bir manken görüyorum” dedi. Bu fotoğraf Twitter’da insanların dikkatini çekti ve binlerce yorum aldı.

Gelinlik mağazasının sahibi Laura Allen ise övgü kazanan bu hareketini şu sözlerle açıkladı: İşte tam olarak dünyaya engelli olmanın ne kadar normal olabildiğini göstermeye çalıştık. Asıl sorun ne zaman bugüne kadar böyle bir şeyi yapmayı düşünemedik, düşünmedik.”



