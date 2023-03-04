Gelir gelmez yaptı! Ersun Yanal'ın ilk transferi Fenerbahçe'den... Jorge Jesus ile yıldızı barışmaya Serdar Dursun'u istiyor!

Alanyaspor'da Farioli ile yolların ayrılmasının ardından takımın başına gelen Ersun Yanal, yeni takımıyla çıktığı ilk mücadelede Emre Belözoğlu'nun ekibi Başakşehir ile karşı karşıya geldi.

Süper Lig'de son olarak Trabzonspor'u 5-0 mağlup eden Alanyaspor geriye kalan maçlarda 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet almıştı. Son 3 maçtan da mağlubiyetle ayrılan Akdeniz ekibi Farioli'nin yerine gelen Ersun Yanal yönetiminde çıktı ilk maçından galibiyetle ayrılmayı başarırken, tecrübeli teknik adam Ersun Yanal'ın göreve gelir gelmez transfer çalışmalarıyla da ilgilenmeye başladıği öğrenilirken, sürpriz bir isim gündemde.

İLK TRANSFERİ FENERBAHÇE'DEN

Akdeniz ekibinin yeni hocası 2 gün sonra bitecek olan transfer dönemi kapanmadan eski takımı Fenerbahçe'den Serdar Dursun'u kadrosuna katmak için çabalıyor.

JESUS İLE YILDIZI BARIŞMADI

Ligin ilk haftalarında Jorge Jesus tarafından süre verilen golcü oyuncu, sonrasında oynanan 18 maçın 11'inde kadroda olmasına rağmen oyuna dahil olamadı. Fenerbahçeli idarecilerin de gidişine onay vereceği Serdar'ın sezon sonuna kadar kiralık olarak Alanyaspor'a gitmesi bekleniyor.

Gelecek sezon için Almanya'dan bir kulüple anlaşması beklenen oyuncunun bu süreyi oynayarak geçirmesi için Akdeniz ekibine imza atabileceği konuşuluyor.



