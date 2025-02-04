EĞİTİM

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Haber
  4. Gelişim raporu nedir? Karnenin yerini alan MEB gelişim raporu uygulaması kaçıncı sınıfları kapsar?

Gelişim raporu nedir? Karnenin yerini alan MEB gelişim raporu uygulaması kaçıncı sınıfları kapsar?

Burcu Tufan Burcu Tufan
19.01.2025 15:13
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gelişim raporu uygulamasının karne yerine düzenlenen bir belgeyi temsil ettiği bilinir. Bu belgeyle birlikte çocukların sonuç değil süreç odaklı ölçme sistemine göre değerlendirilmesi hedeflenir. Buna bağlı olarak hazırlanan gelişim raporu belgelerinde somut önerilere de yer verilir. Bu kapsamda velilerin gelişim raporlarını göz önünde bulundurarak çocukların ilerleme kaydedemediği temel becerileri üzerine çeşitli çalışmalar planlamaları mümkün olacaktır.

Gelişim raporu nedir? Karnenin yerini alan MEB gelişim raporu uygulaması kaçıncı sınıfları kapsar?

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile birlikte yürürlüğe giren gelişim raporu uygulaması bütüncül eğitim yaklaşımına yönelik olarak oluşturulmuştur. Bu kapsamda çocukların sosyal-duygusal öğrenme becerilerinin bir bütün olarak ele alınması hedeflenir. Dolayısıyla 1. sınıf öğrencilerine karne yerine eğitim raporu sunulmasına karar verilmiştir. Böylece velilerin süreç odaklı ölçme verilerini inceleyerek çocukların temel becerilerinin gelişimine katkıda bulunmaları kolaylaşacaktır.

Gelişim raporu nedir?

Eğitim sisteminde yapılan yeni düzenlemeler neticesinde 1. sınıf öğrencilerine karne yerine gelişim raporu verilmesine karar verildiği görülür. Bu kapsamda birçok kişi “Gelişim raporu ne demek?” sorusuna yanıt arar. Söz konusu belge, geleneksel karne uygulaması yerine öğrencinin farklı becerileri bakımından bir bütün olarak değerlendirilmesini sağlar. Böylece öğrencilerin sosyal, zihinsel, duygusal ve fiziksel açıdan değerlendirilmeleri mümkün olur.

Gelişim raporlarıyla birinci sınıf öğrencilerinin öğrenme süreçlerindeki kazanımları ön plana çıkarılır. Bununla beraber öğrencilerin sosyal ve duygusal becerilerinin düzeyleri üzerine değerlendirme verileri hazırlanır. Bu sayede gelişim raporlarını inceleyen veliler öğrencilerde ilerleme kaydedilmesi gereken kritik noktaları keşfedebilir. Buna ek olarak çocukların eğitim süreçlerinde hangi beceri alanlarında daha fazla ilerleme ve başarı sergilediğinin görülmesi mümkün olur. Böylece raporlarda yer alan somut önerilerle birlikte çocukların temel beceri alanlarında gelişmeleri desteklenir.

MEB gelişim raporu uygulaması kaçıncı sınıfları kapsar?

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında hayata geçirilen MEB gelişim raporu uygulamasının birinci sınıf öğrencilerine özel olduğu bilinir. Bu kapsamda söz edilen sistem ilk defa 17 Ocak 2025’te birinci sınıf öğrencilerine karne yerine gelişim raporu sunulmasıyla uygulanmıştır. Bununla birlikte ilgili değerlendirme belgesinin e-Okul üzerinden velilerin erişimine açıldığı belirtilir.

Velilerin e-Okul sisteminden de inceleyebildiği raporlarda yer alan somut önerilerle birlikte öğrencilerin sosyal-duygusal öğrenme becerilerinin geliştirilmesi üzerine önemli adımlar atılabilir. Buna ek olarak gelişim raporu uygulamasının sonuç yerine süreç odaklı ölçme sistemine hizmet ettiği söylenmelidir. Böylece ilgili uygulamayla bütüncül eğitim yaklaşımı desteklenir.

Anahtar Kelimeler:
Karne Çocuk Gelişimi İlköğretim meb rapor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Eğitim Haberler
Dolandırmadığı kimse kalmadı eski futbolcu da ağına düştü!

Dolandırmadığı kimse kalmadı eski futbolcu da ağına düştü!

Maç TBMM gündemine taşındı! "Verilen kararlar artık tesadüf değildir"

Maç TBMM gündemine taşındı! "Verilen kararlar artık tesadüf değildir"

ABD Başkanı Trump'tan "İran'a maksimum baskı" kararnamesi! Dünyayı tedirgin etti

ABD Başkanı Trump'tan "İran'a maksimum baskı" kararnamesi! Dünyayı tedirgin etti

Kulis bilgisini paylaştı! Bir araya geldiler, konu ise...

Kulis bilgisini paylaştı! Bir araya geldiler, konu ise...

Cinsiyet geçişini tamamlamıştı! Yabancı modelle aşk mı yaşıyor? Paylaşımı gündem oldu!

Cinsiyet geçişini tamamlamıştı! Yabancı modelle aşk mı yaşıyor? Paylaşımı gündem oldu!

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den özel okul açıklaması! "750 okula işlem başlatıldı"

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den özel okul açıklaması! "750 okula işlem başlatıldı"

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Mont, polar, bot... Outdoor giyimin yıldızı Columbia'da fırsat zamanı

Mont, polar, bot... Outdoor giyimin yıldızı Columbia'da fırsat zamanı

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Çok satanlarda zirvede! Tek filtreyle 150 litre su ve yılda 5000 TL'den fazla tasarruf...

Çok satanlarda zirvede! Tek filtreyle 150 litre su ve yılda 5000 TL'den fazla tasarruf...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.