Gelişim raporu nedir? Karnenin yerini alan MEB gelişim raporu uygulaması kaçıncı sınıfları kapsar?

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile birlikte yürürlüğe giren gelişim raporu uygulaması bütüncül eğitim yaklaşımına yönelik olarak oluşturulmuştur. Bu kapsamda çocukların sosyal-duygusal öğrenme becerilerinin bir bütün olarak ele alınması hedeflenir. Dolayısıyla 1. sınıf öğrencilerine karne yerine eğitim raporu sunulmasına karar verilmiştir. Böylece velilerin süreç odaklı ölçme verilerini inceleyerek çocukların temel becerilerinin gelişimine katkıda bulunmaları kolaylaşacaktır.

Gelişim raporu nedir?

Eğitim sisteminde yapılan yeni düzenlemeler neticesinde 1. sınıf öğrencilerine karne yerine gelişim raporu verilmesine karar verildiği görülür. Bu kapsamda birçok kişi “Gelişim raporu ne demek?” sorusuna yanıt arar. Söz konusu belge, geleneksel karne uygulaması yerine öğrencinin farklı becerileri bakımından bir bütün olarak değerlendirilmesini sağlar. Böylece öğrencilerin sosyal, zihinsel, duygusal ve fiziksel açıdan değerlendirilmeleri mümkün olur.

Gelişim raporlarıyla birinci sınıf öğrencilerinin öğrenme süreçlerindeki kazanımları ön plana çıkarılır. Bununla beraber öğrencilerin sosyal ve duygusal becerilerinin düzeyleri üzerine değerlendirme verileri hazırlanır. Bu sayede gelişim raporlarını inceleyen veliler öğrencilerde ilerleme kaydedilmesi gereken kritik noktaları keşfedebilir. Buna ek olarak çocukların eğitim süreçlerinde hangi beceri alanlarında daha fazla ilerleme ve başarı sergilediğinin görülmesi mümkün olur. Böylece raporlarda yer alan somut önerilerle birlikte çocukların temel beceri alanlarında gelişmeleri desteklenir.

MEB gelişim raporu uygulaması kaçıncı sınıfları kapsar?

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında hayata geçirilen MEB gelişim raporu uygulamasının birinci sınıf öğrencilerine özel olduğu bilinir. Bu kapsamda söz edilen sistem ilk defa 17 Ocak 2025’te birinci sınıf öğrencilerine karne yerine gelişim raporu sunulmasıyla uygulanmıştır. Bununla birlikte ilgili değerlendirme belgesinin e-Okul üzerinden velilerin erişimine açıldığı belirtilir.

Velilerin e-Okul sisteminden de inceleyebildiği raporlarda yer alan somut önerilerle birlikte öğrencilerin sosyal-duygusal öğrenme becerilerinin geliştirilmesi üzerine önemli adımlar atılabilir. Buna ek olarak gelişim raporu uygulamasının sonuç yerine süreç odaklı ölçme sistemine hizmet ettiği söylenmelidir. Böylece ilgili uygulamayla bütüncül eğitim yaklaşımı desteklenir.