Gelmesiyle dünyayı alt üst etmesi bir olan 2020 yılında Türkiye’nin Google’da en çok arattığı kelimeler!

2020 yılı hepimiz için kabus gibi başladı. 2019 yılının sonralarında Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını tüm düzeni alt üst etti. Google’da yıl içinde yapılan aramalarda koronavirüs ile ilgili kelimeler başı çekti. İşte karşınızda Türkiye’nin 2020 yılında Google’da en çok arattığı kelimeler...

Koronavirüs salgının etkisiyle aratılan kelimelerde değişiklikler olmaya başladı. Belki de daha öncesinde Google aramalarında hiç kullanmadığınız kelimeler 2020 listesinde yerini aldı. En çok aratılan kelimeler şu şekilde sıralandı:

EBA

Dolar Kaç TL

Koronavirüs

Deprem

Zoom

HES Kodu Alma

Kandilli Rasathanesi

Sokağa Çıkma Yasağı

Sağlık Bakanlığı

ABD Seçimleri

Google’ın dizi kategorisi içinde kullanıcılar boş durmadı ve aramalarını hızlandırdı. Türkiye’de 2020 yılında en çok aratılan diziler şu şekilde sıralandı:

Sadakatsiz

Mucize Doktor

Masumlar Apartmanı

Sen Çal Kapımı

Alev Alev

Kırmızı Oda

Bay Yanlış

Menajerimi Ara

Bir Başkadır

Aşk 101

Google isimler kategorisinde de değişiklikler yaşandı. 2020 yılından en çok konuşulan isimler arasında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ilk sıradaki yerini aldı.

Fahrettin Koca

Berat Albayrak

Ebru Şallı

Ellen Page

Alaattin Çakıcı

Fatih Terim

Lütfi Elvan

Sercan Yıldırım

Halil Sezai

Nihat Hatipoğlu

Vefat edenler kategorisinde 2020 yılının en çok arananı, 27 Ocak'ta geçirdiği helikopter kazasında hayatını kaybeden, NBA'in gelmiş geçmiş en büyük oyuncularından Kobe Bryant olarak kayıtlara geçti. İkinci sırada ise Muğla'da geçtiğimiz temmuz ayında erkek arkadaşı Cemal Metin Avcı tarafından öldürülen Pınar Gültekin yer aldı.