Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Gelmesiyle dünyayı alt üst etmesi bir olan 2020 yılında Türkiye’nin Google’da en çok arattığı kelimeler!

Gelmesiyle dünyayı alt üst etmesi bir olan 2020 yılında Türkiye’nin Google’da en çok arattığı kelimeler!

Seray Üstün Seray Üstün 10.12.2020 14:01 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Gelmesiyle dünyayı alt üst etmesi bir olan 2020 yılında Türkiye’nin Google’da en çok arattığı kelimeler!

Dünyanın en çok kullanılan arama motorlarından biri olan Google ‘Yılın Arama Trendleri’ listesini yayınladı. Türkiye’de 2020 yılında Google’da arattığı kelimelerde koronavirüsün etkisi gözüktü. Koronavirüs, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve HES kodu listede kendisine yer buldu. Sizler için Google’da 2020 yılında en çok aratılan kelimelerini derledik. Hazırsanız başlıyoruz...

2020 yılı hepimiz için kabus gibi başladı. 2019 yılının sonralarında Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını tüm düzeni alt üst etti. Google’da yıl içinde yapılan aramalarda koronavirüs ile ilgili kelimeler başı çekti. İşte karşınızda Türkiye’nin 2020 yılında Google’da en çok arattığı kelimeler...

Koronavirüs salgının etkisiyle aratılan kelimelerde değişiklikler olmaya başladı. Belki de daha öncesinde Google aramalarında hiç kullanmadığınız kelimeler 2020 listesinde yerini aldı. En çok aratılan kelimeler şu şekilde sıralandı:

  • EBA
  • Dolar Kaç TL
  • Koronavirüs
  • Deprem
  • Zoom
  • HES Kodu Alma
  • Kandilli Rasathanesi
  • Sokağa Çıkma Yasağı
  • Sağlık Bakanlığı
  • ABD Seçimleri

Google’ın dizi kategorisi içinde kullanıcılar boş durmadı ve aramalarını hızlandırdı. Türkiye’de 2020 yılında en çok aratılan diziler şu şekilde sıralandı:

  • Sadakatsiz
  • Mucize Doktor
  • Masumlar Apartmanı
  • Sen Çal Kapımı
  • Alev Alev
  • Kırmızı Oda
  • Bay Yanlış
  • Menajerimi Ara
  • Bir Başkadır
  • Aşk 101

Google isimler kategorisinde de değişiklikler yaşandı. 2020 yılından en çok konuşulan isimler arasında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ilk sıradaki yerini aldı.

  • Fahrettin Koca
  • Berat Albayrak
  • Ebru Şallı
  • Ellen Page
  • Alaattin Çakıcı
  • Fatih Terim
  • Lütfi Elvan
  • Sercan Yıldırım
  • Halil Sezai
  • Nihat Hatipoğlu

Vefat edenler kategorisinde 2020 yılının en çok arananı, 27 Ocak'ta geçirdiği helikopter kazasında hayatını kaybeden, NBA'in gelmiş geçmiş en büyük oyuncularından Kobe Bryant olarak kayıtlara geçti. İkinci sırada ise Muğla'da geçtiğimiz temmuz ayında erkek arkadaşı Cemal Metin Avcı tarafından öldürülen Pınar Gültekin yer aldı.

  • Kobe Bryant
  • Pınar Gültekin
  • Nur Yerlitaş
  • Aytaç Yalman
  • Aleyna Çakır
  • Maradona
  • Ares Özdemir
  • Cemil Taşçıoğlu
  • Seyfi Dursunoğlu
  • Emre Gönlüşen

**Nasıl kategorisine vatandaşların en çok HES kodunun nasıl alınacağını merak ettiği görüldü.

  • HES Kodu Nasıl Alınır
  • Zoom Programı Nasıl Kurulur
  • 1000 TL Yardım Başvurusu Nasıl Yapılır
  • Uzaktan Eğitim Nasıl Oluyor
  • Bağışıklık Sistemi Nasıl Güçlenirekm
  • E devlet Maske Başvurusu Nasıl Yapılır
  • Seyahat İzni Nasıl Alınır
  • Öksürük Nasıl Gider
  • Zeytin Yaprağı Çayı Nasıl Yapılır
  • Eczaneden Maske Nasıl Alınır

Son olarak yemek tarifi kategorisinde yılın en çok aranan kelimesi 'ekmek' olurken, ikinci sırada ise 'pide' yer aldı.

  • Ekmek
  • Pide
  • Aşure
  • Çökertme Kebabı
  • Ramazan Pidesi
  • İzmir Bombası
  • Lahmacun
  • Güllaç Tatlısı
  • Ezogelin
  • Kalburabastı
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Can sıkıntısından başladılar! 50 TL harcama yapıp 1000 TL'ye satıyorlar... Can sıkıntısından başladılar! 50 TL harcama yapıp 1000 TL'ye satıyorlar...
Alfa erkeklerin kadınlar üzerindeki karşı konulamaz özellikleri!Alfa erkeklerin kadınlar üzerindeki karşı konulamaz özellikleri!
Önce Wonder Woman sonra Kleopatra şimdi de...Önce Wonder Woman sonra Kleopatra şimdi de...
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Trend Haberler

2011’de çekildi 2020’ye damga vurdu

2011’de çekildi 2020’ye damga vurdu

En beğenilen Türk filmini tahmin bile edemezsiniz!

En beğenilen Türk filmini tahmin bile edemezsiniz!

Hem en sevdikleri hem de denemek istedikleri!

Hem en sevdikleri hem de denemek istedikleri!

Alfa kadınların erkekler üzerindeki karşı konulamaz özellikleri!

Alfa kadınların erkekler üzerindeki karşı konulamaz özellikleri!

İlginizi Çekebilir

Hem Instagram’a hem de Khole Kardashian’a meydan okudu

Hem Instagram’a hem de Khole Kardashian’a meydan okudu

Senegal’da doğan da var, Arabistan’da doğan da!

Senegal’da doğan da var, Arabistan’da doğan da!

Her adımında yüzünüz kızaracak…

Her adımında yüzünüz kızaracak…

Meraklı kedi komşularını böyle dikizledi

Meraklı kedi komşularını böyle dikizledi

Türk Lirası ile bu ülkelerde krallar gibi tatil!

Türk Lirası ile bu ülkelerde krallar gibi tatil!

Gaz çıkaran köpeğin tepkisi görenleri kahkahalara boğdu

Gaz çıkaran köpeğin tepkisi görenleri kahkahalara boğdu

Diğer Haberler

2020 yılında Instagram’da en çok takipçisi olan Türk ünlüler!

Instagram’da en çok takipçisi olan ünlüler şaşırtacak!

Kuruluş Osman ve Sadakatsiz yarışı... 9 Aralık 2020 Çarşamba reyting sonuçları belli oldu mu? Dünkü reytingler açıklandı mı?

Reyting yarışında büyük mücadele!

Defalarca kez duyduğunuz “Alfa erkek” tanımını açıklıyoruz! Eğer hayatınızdaki kişi alfa erkekse bu özellikleri bilinmeniz de fayda var!

Alfa erkeklerin kadınlar üzerindeki karşı konulamaz özellikleri!

Hayatında bir kez dahi altın gününe gitmiş olanların bilebileceği 10 detay!

Koronavirüsün özlettiği altın günü klişeleri!

Tarihin tozlu sayfalarına gömülen olayları gün yüzüne çıkartıyoruz! 10 Aralık tarihte bugün neler oldu?

10 Aralık tarihte bugün neler oldu?

TV yayın akışı 10 Aralık 2020 Perşembe! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

10 Aralık 2020 Perşembe günü TV yayın akışı...

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.