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Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinin Gizem'i Nilsu Berfin Aktaş'tan sahne pozu! Ünlü oyuncu paylaşımlarıyla büyüledi

07.09.2022 17:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Daha önce Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinde rol alan ve şimdilerde 'Gelsin Hayat Bildiği Gibi' dizisinde Gizem karakterini canlandıran oyuncu Nilsu Berfin Aktaş, sosyal medya paylaşımlarıyla sıkça gündeme geliyor. Geçtiğimiz günlerde eşi hakkında çıkan tutuklanma kararıyla konuşulan isim, sahne pozunu takipçileriyle paylaştı.

Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinin Gizem'i Nilsu Berfin Aktaş'tan sahne pozu! Ünlü oyuncu paylaşımlarıyla büyüledi

2018 yılında Nurgül Yeşilçay, Fırat Parlak ve Hamdi Alkan'ın jüri üyeliğini yaptığı "Geleceğin Starı" adlı yarışma programı ile adından bahsettiren oyuncu Nilsu Berfin Aktaş, şimdilerde 'Gelsin Hayat Bildiği Gibi' dizisinde Gizem'i canlandırıyor. Ünlü ismin birbirinden güzel paylaşımları ise takipçilerini büyüledi.

GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ DİZİSİNİN GİZEM'İNDEN SAHNE POZU!

Çeşitli reklam projelerinde de yer aldığı bilinen genç oyuncu geçtiğimiz dönemde başrollerinde Aslıhan Güner ve İsmail Demirci'nin yer aldığı "Kuzey Yıldızı İlk Aşk" dizisinde "Gökçe" karakterine hayat vermişti.

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Şimdilerde 23 yaşında olan isim, Serdar Sertçelik ile dünyaevine girmişti. Aktaş'ın eşi Serdar Sertçelik ise önceki günlerde sahte kimlikle yurt dışına kaçmaya çalışırken Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yakalanmış ve cezaevine gönderilmişti.

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"Geleceğin Starı" yarışmasıyla adını duyuran genç isim, Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinde canlandırdığı karakterin yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da sıkça gündeme geliyor.

Ünlü oyuncu kendisini sahnede görüntüleyen oyuncu Pelin Uluksar'ın paylaşımını hesabında yayınladı.

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Aktaş'ın setten yaptığı paylaşımlarına ise takipçilerinden beğeni ve yorum yağdı.

İşte Gelsin Hayat Bildiği Gibi'nin Gizem'inin çok konuşulan bazı fotoğrafları...

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