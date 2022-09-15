Gelsin Hayat Bildiği Gibi'nin Gizem'i Nilsu Berfin Aktaş takipçisine sinirlendi! "Bu yorumları yaparken çok düşünüyor musun?"

2018 yılında Nurgül Yeşilçay, Fırat Parlak ve Hamdi Alkan'ın jüri üyeliğini yaptığı "Geleceğin Starı" adlı yarışma programı ile adından bahsettiren oyuncu Nilsu Berfin Aktaş, şimdilerde 'Gelsin Hayat Bildiği Gibi' dizisinde Gizem'e hayat veriyor. Ünlü isim sosyal medyayı da aktif şekilde kullanmaya devam ediyor.

GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ DİZİSİNİN GİZEM'İ TAKİPÇİSİNE SİNİRLENDİ!

Geçtiğimiz dönemde başrollerinde Aslıhan Güner ve İsmail Demirci'nin yer aldığı "Kuzey Yıldızı İlk Aşk" dizisinde "Gökçe" karakterine hayat veren oyuncu, sarı renkli kıyafeti ve uzun mor çizmeleriyle bir dergi için çekildiği pozunu takipçileriyle paylaştı.

KIYAFETİNİ PERDEYE BENZETTİ

Aktaş'ın paylaşımına binlerce beğeni ve yorum yağarken, bir takipçisinin kıyafetini perdeye benzetmesi ünlü oyuncuyu kızdırdı.

"BU YORUMLARI YAPARKEN ÇOK DÜŞÜNÜYOR MUSUN?"

"Güzel perde olur aslında bundan" yorumunda bulunan takipçisine sinirlenen isim, "Sen bu yorumları yaparken çok düşünüyor musun?" şeklinde cevap verdi.

Şimdilerde 23 yaşında olan Aktaş'ın eşi Serdar Sertçelik ise önceki günlerde sahte kimlik haberiyle gündeme gelmişti. Sertçelik, yurt dışına kaçmaya çalışırken Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yakalanmış ve cezaevine gönderilmişti.

İşte Gelsin Hayat Bildiği Gibi'nin Gizem'inin çok konuşulan bazı fotoğrafları...



