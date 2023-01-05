Gelsin Hayat Bildiği Gibi'nin yıldızı Özgü Delikanlı son haliyle 'yok artık' dedirtti! Gören tanımadı

Perşembe akşamlarına damga vuran Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinin genç oyuncuları oldukça dikkat çekiyor. Bu isimlerden biri de Mert Yılmaz karakterine hayat veren Özgü Delikanlı. Mert karakteri ile milyonların beğenisini kazanan Özgü Delikanlı, Rise of Empires: Ottoman dizisine konuk oldu. Görenler ise tanıyamadı...

Özgü Delikanlı dizideki değişimiyle oldukça dikkat çekti. Oyuncuyu dizide görenler şaşkınlığını da gizlemeyedi. Rise of Empires: Ottoman’da Rumen Eflak Casusuna hayat veren ünlü oyuncu performansıyla da çok konuşuldu.

Takipçileri; 'abartılması gereken bir tip ve oyuncu ama abartılmıyor nedense', 'Özgüm her halinle güzel,nadir insanlardansın', 'Özgü bu sen misin?', 'izliyordum seni şimdi fark ettim reis' yorumları yaptı.

1996 yılında Almanya'da dünyaya gelen Özgü Delikanlı, Actor Studio’nun son hocası olan Jack Waltzer’den oyunculuk dersi sınıfına katılmaya hak kazanan ilk Türk oyuncu oldu.

Tiyatro geçmişi de olan başarılı oyuncu geçtiğimiz günlerde Netflix'te yayınlanan Rise of Empires: Ottoman'da konuk oyuncu oldu.



