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Gelsin Hayat Bildiği Gibi'nin yıldızı Özgü Delikanlı son haliyle 'yok artık' dedirtti! Gören tanımadı

05.01.2023 12:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Show Tv'nin sevilen dizisi Gelsin Hayat Bildiği Gibi'de Mert karakterine hayat veren Özgü Delikanlı'nın son halini görenler tanıyamadı. Rise of Empires: Ottoman dizisine konuk olan Özgü Delikanlı değişimiyle izleyiciyi şaşırttı.

Gelsin Hayat Bildiği Gibi'nin yıldızı Özgü Delikanlı son haliyle 'yok artık' dedirtti! Gören tanımadı

Perşembe akşamlarına damga vuran Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinin genç oyuncuları oldukça dikkat çekiyor. Bu isimlerden biri de Mert Yılmaz karakterine hayat veren Özgü Delikanlı. Mert karakteri ile milyonların beğenisini kazanan Özgü Delikanlı, Rise of Empires: Ottoman dizisine konuk oldu. Görenler ise tanıyamadı...

Özgü Delikanlı dizideki değişimiyle oldukça dikkat çekti. Oyuncuyu dizide görenler şaşkınlığını da gizlemeyedi. Rise of Empires: Ottoman’da Rumen Eflak Casusuna hayat veren ünlü oyuncu performansıyla da çok konuşuldu.

Özgü Delikanlı

Takipçileri; 'abartılması gereken bir tip ve oyuncu ama abartılmıyor nedense', 'Özgüm her halinle güzel,nadir insanlardansın', 'Özgü bu sen misin?', 'izliyordum seni şimdi fark ettim reis' yorumları yaptı.

Özgü Delikanlı2

1996 yılında Almanya'da dünyaya gelen Özgü Delikanlı, Actor Studio’nun son hocası olan Jack Waltzer’den oyunculuk dersi sınıfına katılmaya hak kazanan ilk Türk oyuncu oldu.

mert

Tiyatro geçmişi de olan başarılı oyuncu geçtiğimiz günlerde Netflix'te yayınlanan Rise of Empires: Ottoman'da konuk oyuncu oldu.

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