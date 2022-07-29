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Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği mezunları ne iş yapar? Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği bölümü mezunları iş imkanları nelerdir, nerelerde çalışır?

28.07.2022 00:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizaltı ya da deniz üstü taşıtlarının tasarımı, geliştirilmesi ve daha birçok alanda Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendislerine ihtiyaç duyulur. Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği bölümü mezunları kamu ve özel sektörde birçok iş imkanına sahiptir. Gemi ve Deniz Teknolojisi mezunları ne iş yapar?

Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği mezunları ne iş yapar? Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği bölümü mezunları iş imkanları nelerdir, nerelerde çalışır?

Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği bölümü kendi içinde birçok farklı mühendislik dalını içeren, oldukça kapsamlı bir bölümdür. Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği; deniz araçlarının yapım, tasarım ve geliştirilmesi aşamalarını kapsayan birçok farklı, geliştirici derslerden oluşan bir bölümdür. Bu lisans eğitimini tamamlayan kişiler birçok alanda kolay bir şekilde iş bulabilir. Özel sektör ve kamu alanında rahatlıkla iş bulabilen mezunlar her zaman kendini geliştirmeye devam etmelidir. Gemicilik sektörü ve denizle ilgili her sektörde çalışabilen mezunlar, severek yaptıkları bu meslekte başarılı olabilir.

Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği bölümü nedir?

Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği, oldukça geniş kapsamlı mühendislik bilgilerinden oluşan bir bölümdür. Deniz araçlarının yapımında gerekli çalışmaları, tasarım ve deniz araçlarının proje tasarımını yapabilen kişileri yetiştirir.

Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği bölümü, deniz taşıtlarının geliştirilmesinde rol oynayacak meslek mensupları yetiştirmeyi amaçlar. Aynı zamanda bu bölümden mezun olan kişilerin çalıştığı kuruma farklılık ve katkı sağlaması beklenir. Bu bölümde eğitim alan kişiler bilimsel alanlarda çalışmalar yapabilir ya da kariyerlerine akademisyen olarak devam edebilirler.

Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisleri deniz üstü ve deniz altında yer alan araçların tasarımlarında görev alan meslek mensuplarıdır. Bu bölüm deniz üzerinde ve altında bulunan araçların gelişmesi ve daha donanımlı hale gelmesi için çalışmalar yürütür. Bu alanlarda projeler geliştirebilir ve daha iyi hale getirebilir. Aynı zamanda üretim aşamalarında da yer alabilir. Mesleğini severek yapan mezunlar kariyer yaşamlarına akademisyen olarak devam edebilir, edindiği bilgileri yeni nesillere aktarabilir.

Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği Öğrencilerinde Aranan Özellikler Nelerdir?

Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği bölümünde eğitim alacak kişilerin özellikle matematik ve fizik derslerinde başarılı olması gerekir. Bu bölüm öğrencilerinin sayısal düşünme yetilerinin yüksek olması gerekir. Aynı zamanda analitik düşünme yeteneklerinin de iyi olması beklenir. Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği öğrencilerinde aranan diğer özellikleri şu şekildedir:

Adayların uzay ilişkilerini iyi analiz etmesi ve anlaması gerekir.
Bu bölümde eğitim alacak kişilerin mekanik ve teknik işlere ilgi duyması da önemlidir.
Adayların meraklı ve araştırmacı ruhu olması gerekir.
Takım çalışmasına uyum sağlayabilmesi ve topluluğa uygun bir kişi olması gerekir.

Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği bölümü eğitim süresi kaç yıl?

Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği bölümü lisans eğitimi verir. Eğitim süreleri 4 yıldır. Bu bölümde eğitim alan öğrenciler 8 dönemde 240 kredi haklarını doldurduktan sonra mezun olabilir. Kredi koşulu dışında üniversitelerin belirlediği mezuniyet koşullarını da yerine getirdikten sonra Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisi unvanını almaya hak kazanırlar.

Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği bölümünde eğitim alacak kişiler İngilizce dilinde eğitimlerine devam etmek istiyorsa, üniversitelerin İngilizce bölümüne girerek bu bölümü İngilizce okuma hakkı elde edebilir.

Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği Bölümü Dersleri Nelerdir?

Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği bölümünde eğitim almak isteyen kişiler, eğitimleri süresince hangi derslerden sorumlu olacaklarını merak ederler. Bu bölüm öğrencileri 8 dönem eğitim alır. Bölüm öğrencileri bu eğitim süresince mühendislik, denizcilik ve deniz taşıtları hakkında birçok bilgiye sahip olur.

Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği bölümü dersleri şu şekilde sıralanabilir:

  • Kimya
  • İleri Matematik
  • Termodinamik
  • Mühendislik Tasarımı
  • Akışkanlar Mekaniği
  • Gemi Sevki
  • Dinamik
  • Deniz ve İş Hukuku

Deniz Teknolojisi Mühendisliği hangi puan türü ile öğrenci alıyor?

Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği bölümünde eğitim almak için öğrencilerin öncelikle TYT ve AYT sınavlarına katılması ve bu bölümde okumak için istenen başarıyı göstermesi beklenir. Bu sınavların sonuçları öğrencilerin bu bölümde eğitim alıp alamayacağını belirler. Bu bölüme sayısal puan türünden hazırlanan öğrenciler başvuru yapabilir.

Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği mezunları ne iş yapar?

Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği mezunları için iş imkanları görev alanlarına göre oldukça çeşitlidir. Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği bölümünden mezun olan kişiler deniz araçlarının yapımında, deniz araçlarının planlamasında yer alabilir. Aynı zamanda bu araçların projelerinin hazırlanmasında da önemli roller üstlenebilirler. Bu bölümden mezun olan kişiler hazırlanan projeleri analiz etmekte görev alabilir. Rapor hazırlamak da mezunların başlıca görevlerindendir. Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisleri; limanlarda, fenerde, dubada ve yük gemilerinde görev alabilir.

Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği mezunları nerelerde çalışır?

Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği bölümünde eğitim alan kişiler deniz taşıtlarını ilgilendiren her alanda görev alabilir. Bununla beraber deniz taşıtlarının projelendirilmesinde görev alabilirler. Projelerin hazırlanması, test edilmesi ve uygulanması aşamasında da birçok işi yürütebilirler. Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği mezunlarının kamuda iş olanakları olduğu gibi özel sektörde de iş imkanları geniştir. Bununla beraber Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği mezunlarının özel sektörde iş olanakları incelendiğinde özel deniz taşıma şirketleri ilk sıralarda yer alır.


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