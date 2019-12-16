Mynet Trend

Gemide filmindeki efsane sahneyle ilgili bilinmeyen gerçek!

basak.deniz basak.deniz
SİNEMA TV  | Son Güncelleme

'Nabıcaz be Kamil' repliği ile akıllara kazınan 'Gemide' filminin efsane sahnesiyle ilgili gerçek yıllar sonra ortaya çıktı. 1998 yapımı olan filmle ilgili 140journos'a konuşan senarist Önder Çakar, filmdeki esrar sahnesinde gerçek esrar kullanıldığını itiraf etti.

Gemide filmindeki efsane sahneyle ilgili bilinmeyen gerçek!

Türk sinemasına yeni bir soluk getirmeyi amaçlayan "Yeni Sinemacılar" akımının ilk filmi Gemide, 1998 yılında vizyona girmiş, yayınlandığı dönem ve sonrasında büyük ses getirmişti.

Erkan Can, Haldun Boysan ve Yıldıray Şahinler gibi isimlerin başrolünde yer aldığı filmin yönetmenliğini Serdar Akar, senaristliğini ise Önder Çakar yaptı.

GERÇEK 11 YIL SONRA ORTAYA ÇIKTI

'Nabıcaz be Kamil' repliği ile akıllara kazınan film ile ilgili bir gerçek ise 21 yıl sonra ortaya çıktı.

mv5bnmi3mzi5mmqtzgu4zi00zjrjlwi2ody-0Wmm

Filmle ilgili 140journos'a konuşan senarist Önder Çakar, o dönem film oyuncularının kendilerine "Filmde esrar olmayacak değil mi?" diye sorduğunu, kendilerinin ise bu soruya "E tabi, herhalde yani" şeklinde cevap verdiğini anlattı.

"NE BİRAZI. ÇOK KOY ÇOK"

Sonrasında Serdar Akar'a "Birazcık koysak mı?" diye sorulduğunu söyleyen Çakar, Akar'ın "Ne birazı. Çok koy çok" şeklinde cevap verdiğini belirtti.

5ae18fca61361f2640eb897f

Filmde gerçek esrar kullanıldığını itiraf eden ünlü senarist, "Çok güzel sahne oldu bak. Hala o sahne çok güzeldir." ifadelerini kullandı.


Bebek sandalyesine çarpınca...Ortalığk savaş alanına döndü Bebek sandalyesine çarpınca...Ortalığk savaş alanına döndü
Jumanji: The Next Level gişenin altını üstüne getirdi! Jumanji: The Next Level gişenin altını üstüne getirdi!
Rolüne hazırlanmak için sahte hesap açtıRolüne hazırlanmak için sahte hesap açtı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Gemide filmi Nabıcaz be Kamil Önder Çakar Erkan Can

En Çok Okunan Trend Haberler

Banka hesabını görünce hayatının şokunu yaşadı!

Banka hesabını görünce hayatının şokunu yaşadı!

Garson bebek sandalyesine çarptı ortalık karıştı!

Garson bebek sandalyesine çarptı ortalık karıştı!

Şans eseri oradaydı… Kibar Feyzo filminde rol aldı

Şans eseri oradaydı… Kibar Feyzo filminde rol aldı

Kadın kalbinden vuruldu, zanlının parmağı koptu!

Kadın kalbinden vuruldu, zanlının parmağı koptu!

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Doktorlar'ın efsane ismi Mucize Doktor dizisinde!

Doktorlar'ın efsane ismi Mucize Doktor dizisinde!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Kim Milyoner Olmak İster'e damga vurdu: "Umarım caps'im yapılmaz"

Kim Milyoner Olmak İster'e damga vurdu: "Umarım caps'im yapılmaz"

Mucize Doktor'da büyük sürpriz!

Mucize Doktor'da büyük sürpriz!

Okuyucu Yorumları 7 yorum
sanatçılardan kullanmayanı çok az.
Sade sanatçılarmı? Memleketin yarısı desek yeridir.
En iyi Türk filmi...
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Televizyon tarihinin en büyük 'Skandal'larından biri açığa çıktı!

Televizyon tarihinin en büyük 'Skandal'larından biri açığa çıktı!

Baba Parası’nda 30 yıl yaşlanan Murat Cemcir’in makyajı büyük ilgi gördü

'Yaşlılık zor zanaat'

Ferzan Özpetek son filmi 'Şans Tanrıçası'nı tanıttı

Ferzan Özpetek son filmi 'Şans Tanrıçası'nı tanıttı

“2. Türk Dünyası Filmleri Haftası” başladı

“2. Türk Dünyası Filmleri Haftası” başladı

Quentin Tarantino, Star Trek kararından vazgeçti

Tarantino imzalı Star Trek izleyecek miyiz?

Greta Thunberg’in hayatı belgesel oluyor

Birçok ülkenin hedefindeki Greta’nın hayatı film oluyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.