Gemide filmindeki efsane sahneyle ilgili bilinmeyen gerçek!

Türk sinemasına yeni bir soluk getirmeyi amaçlayan "Yeni Sinemacılar" akımının ilk filmi Gemide, 1998 yılında vizyona girmiş, yayınlandığı dönem ve sonrasında büyük ses getirmişti.

Erkan Can, Haldun Boysan ve Yıldıray Şahinler gibi isimlerin başrolünde yer aldığı filmin yönetmenliğini Serdar Akar, senaristliğini ise Önder Çakar yaptı.

GERÇEK 11 YIL SONRA ORTAYA ÇIKTI

'Nabıcaz be Kamil' repliği ile akıllara kazınan film ile ilgili bir gerçek ise 21 yıl sonra ortaya çıktı.

Filmle ilgili 140journos'a konuşan senarist Önder Çakar, o dönem film oyuncularının kendilerine "Filmde esrar olmayacak değil mi?" diye sorduğunu, kendilerinin ise bu soruya "E tabi, herhalde yani" şeklinde cevap verdiğini anlattı.

"NE BİRAZI. ÇOK KOY ÇOK"

Sonrasında Serdar Akar'a "Birazcık koysak mı?" diye sorulduğunu söyleyen Çakar, Akar'ın "Ne birazı. Çok koy çok" şeklinde cevap verdiğini belirtti.

Filmde gerçek esrar kullanıldığını itiraf eden ünlü senarist, "Çok güzel sahne oldu bak. Hala o sahne çok güzeldir." ifadelerini kullandı.



