Genç Doktor Rayane Laura Souza, Miss Bum Bum yarışmasına katılınca kariyeri altüst oldu

Bolivya’da yaşayan 26 yaşındaki Brezilyalı Rayane Laura Souza, geçtiğimiz yıl Brezilya’da düzenlenen ünlü Miss Bum Bum güzellik yarışmasına katıldı. Asıl mesleği doktorluk olan genç kadın, yarışmaya katıldıktan sonra iş bulamadığını iddia etti.

Para kazanmak için modellik yapan genç kadın, yarışmanın favorilerinden biri olmasına rağmen birinci olamadı. Miss Bum Bum yarışmasına katılmak için doktorluğa ara veren Souza, şimdilerde kariyerine dönmek için zorluk yaşıyor.

Souza, güzel bir kadına her zaman önyargılı yaklaşıldığını ifade etti. Genç doktor "Duygusallığımı sosyal medyaya yansıtmayı seviyorum ancak bu, hastanede profesyonel olmadığım anlamına gelmiyor" dedi.

Yarışmaya katılmasının üzerinden bir yılı aşkın süre geçmesine rağmen hastanede iş bulamadığını söyleyen Rayane modellik yaparak kazanç sağladığını ekledi. Rayane, Bolivya'daki hayatını bırakıp ABD'de yaşama ve sinema eğitimi alma planları olduğunu ifade etti.



