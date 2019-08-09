Genç erkeklerin saçlarını güçlendirecek ipuçları

Kimse saçlarını kaybetmek istemez ama otuz yaş altındaki erkeklerin yüzde 25'i için bu durum kaçınılmaz olabilir. Bu sayı altmış yaşında olduğunuzda %60'ın üzerine çıkıyor. Tonlarca travmadan zarar görecek kadar şanssız olanlar için, dökülme işlemini tamamen tersine çevirmek için yapılacak çok az şey var. Bunun için öncelikle en yaygın saç dökülme sebeplerinin bilinmesi ve önlemler alınması gerekir. Pek çok tıbbi konuda olduğu gibi, saçınızın incelmesi ve dökülmesi için de birçok neden olabilir. Stresten, saç şekillendirme ürünlerine, diyetinize ve genlerinize, cansız saç köklerinin ardındaki suçluyu bilmek önemlidir. STRES KONTROLÜ ÖNEMLİ Eğer çalışma temponuz sizi stresli hissettiriyorsa, fiziksel veya duygusal stres sisteminize zarar verebilir. Genellikle, özellikle stresli durumlar ile saçlarınız dökülme arasında üç aylık bir gecikme olur, ancak stres ve saç dökülmesi arasındaki ilişki ispatlanmış bir durumdur. Bunun nedeni stresli olunduğunda, vücut 'kavga ya da öfke' moduna girerek vücudunuzun çeşitli bölgelerine gönderilecek ekstra hormonlar üretir, bu da saç derinizin üzerindeki saç köklerinin büyümesini etkiler.

BESLENME ŞEKLİNİZ ÇOK ÖNEMLİ Doğru, ne yediğiniz çok önemli. Şimdiye dek bildiğiniz gibi, beslenmeniz vücudunuzun şeklinden ve işlevinden, ruh halinizden metabolizmanıza kadar doğrudan sorumludur, ancak saç çizginizi de etkileyebileceğini biliyor muydunuz? Bunun nedeni saç dökülmesinin, kısıtlayıcı diyetlerden gelebilecek beslenme eksikliklerinden kaynaklanabilmesidir. Vücudunuzu yiyecek gruplarında bulunan bazı besinlerden mahrum bırakıyor, benzer şekilde, yeterli miktarda protein yemiyorsanız, saç proteinden yapıldığı için zarar görecek olan saçınızdır. Omega 3'ler ve vitaminler, daha sağlıklı bir saç derisinin oluşmasına yardımcı olabilir, bu nedenle somon, yumurta ve fındık gibi yiyeceklerin alışveriş listenizde olması gerekir. GENLERİN SAÇ SAĞLIĞI ÜZERİNDEKİ ROLÜ Bunun için ailenizi suçlayabilirsiniz çünkü ailede erkek tipi kellik size de etki edecektir. Saçınızı kaybediyorsanız, erkek tipi kellik bazı saç köklerinizin androjenlere karşı artan bir şekilde duyarlı hale gelmesinden kaynaklanır, bu erkek karakteristiklerinin ve üreme aktivitesinin gelişmesini ve korunmasını düzenleyen erkek cinsiyet hormonlarıdır. Saç derinizin bu süreçten etkilenme derecesi kalıtsaldır, bu nedenle inceltme saçlarıyla mücadele bazıları için zorlu bir mücadele olabilir.

ANEMİ VE DEMİR EKSİKLİĞİNE DİKKAT Demir eksikliği, anemi, saç sağlığınızı ciddi şekilde etkileyebilir. Diyetinizdeki olması gereken besinlerin eksikliğinde olduğu gibi, diyetinizin besin açısından zengin olduğundan emin olmak hem saç dökülmesine karşı mücadele hem de enerji seviyelerini korumak için önemlidir. Ne yazık ki, bu vejeteryanlar ve veganlar için daha zor olacak, ancak ıspanak, fasulye ve mercimek gibi yapraklı sebzelerin hepsi yardımcı olabilir. Bununla birlikte, demir alımınızı artırmaya gelince, biftek ve diğer kırmızı et tüketmeniz gerekir. SAÇ KÖKLERİ KORUNMALI Saçınız düzenli olarak ısı ve kimyasal işlemlere maruz kalıyorsa, saç deriniz ve saçlarınız zarar görebilir. Eğer kafa deriniz sağlıksız görünüyorsa veya sağlıksız hissediyorsa, saçlarınızın zarar görme ihtimali var. Ölü cilt hücreleri ve yağ dahil olmak üzere saç derinizdeki döküntülerden kurtulmak için uygun şampuanlar kullanmayı düşünün. TRİKOLOJ UZMANINDAN DESTEK ALINMALI Saç dökülme oranlarını ciddiye alıp, dökülmenin farkına vardığınızda mutlaka bir saç bilim dalı uzmanından destek almalısınız. Mikro kamera ile yapılan dikkatli analizler, kişisel teşhis ve tedaviler için en sağlam bilgileri sağlamaya yardımcı olur. Tedavide uygulanan losyon formundaki tüm ürünler genellikle saf doğal hammaddelerden üretilir. Ve bu doğal hammaddeler nano molekül haline getirilmiştir ki saç köküne kadar nüfuz edebilsin. En iyi sonucu elde etmek için her tedaviden sonra düzenli kontroller yapılmalı, değişiklikler takip edilip ve tedavi şekilleri yeniden düzenlenmelidir.