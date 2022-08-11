Genç eş anlamlısı nedir? Genç kelimesinin eş anlamlısı ve cümle içinde örnek kullanım

Türkçede bir kelimenin birden fazla eş anlamlı karşılığı olabilir. Farklı ülkelerin dillerinden sözcükleri zaman içinde dilimize yerleşerek geniş bir sözcük dağarcığı oluşturmuştur. Bu dağarcıktaki bazı kelimeler de Eski Türkçe'dir.

Genç de bu kelimelerden biridir. Sıfat türündedir. İlk anlamı dışında yan ve mecaz anlamlarda da kullanılabilir. Halk dilindeki günlük konuşma dilinde sıkça karşılaşılan bir kelimedir.

Genç kelimesinin eş anlamı nedir?

Türk Dil Kurumu genç kelimesi için sıfat türünde beş farklı tanım yapmıştır. Bu tanımlar ve bu tanımlar için verilen bazı örnek cümleler şu şekildedir:

Yaşı ilerlememiş olan, ihtiyar karşıtı.

Örnek cümle:

"Eliyle işaret etti genç adama. (Ayşe Kulin)"

Gelişmesini tamamlamamış olan (Bitki ve hayvan için kullanılır)

Örnek kullanım: Genç ağaç, genç at…

Gençlikteki özelliklerini koruyan, dinç olan.

Zihin bakımından yeterince gelişmemiş olan, toy.

Mecaz anlamdaki tanımı ise şu şekildedir: Yeni gelişmekte olan, kısa bir geçmişi olan.

Örnek cümle:

"Atatürk'ün tabutu arkasından ağlayan on beş milyon Türk'ün yaşadığı, genç Türk.ye mutluydu. (Burhan Felek)

Genç kelimesinin eş anlamlısı olan sözcükler hangileridir?

Genç eş anlamlısı kelimeleri arasında yer alan ve genç kelimesi yerine cümle içinde kullanılabilecek olan kelimeler şunlardır: Toy, diri, hoş, yeni, delikanlı.

Gencin eş anlamlıları ile örnek cümleler nelerdir?

Bir kelimenin anlamını pekiştirmenin en iyi yolu o kelimeyi bir cümle içinde kullanmaktır. Bu sayede yerine geçecek olan doğru eş anlamlı kelime de tespit edilebilir.

Dilimizde bir kelime birden fazla anlama geldiği için eş anlamlı kelime sayısı da birden fazla olur. Kelimenin hangi anlamı ile kullanıldığını anlamak için yer aldığı cümlenin bütününe bakılmalıdır.

Gencin eş anlamlısı kelimeler ile kurulan bazı örnek cümleler, atasözleri ve deyimler şunlardır:

Daha o kadar toysun ki beni anlamana imkân yok.

Gencecik ağacı kesmişler, inanamıyorum.



