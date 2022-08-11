EĞİTİM

  1. Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Eş Anlamlı Kelimeler
  4. Genç eş anlamlısı nedir? Genç kelimesinin eş anlamlısı ve cümle içinde örnek kullanım

Genç eş anlamlısı nedir? Genç kelimesinin eş anlamlısı ve cümle içinde örnek kullanım

10.08.2022 15:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dilimizde birçok kelimenin birden fazla anlamı olabilir. Bu durum Türkçe'nin zengin bir kelime hazinesine sahip olduğunun kanıtıdır. Eş anlamlı kelimelerin çeşitlilik göstermesinin sebebi de bu durumdur. Genç kelimesi de bu özelliklere sahip bir kelimedir. Birden fazla anlamda ve alanda kullanılabilir. Toy, dinç gibi eş anlamlı kelimeleri vardır. Genç kelimesinin eş anlamlısı nedir? Genç eş anlamlısı ve cümle içinde kullanım örnekleri...

Genç eş anlamlısı nedir? Genç kelimesinin eş anlamlısı ve cümle içinde örnek kullanım

Türkçede bir kelimenin birden fazla eş anlamlı karşılığı olabilir. Farklı ülkelerin dillerinden sözcükleri zaman içinde dilimize yerleşerek geniş bir sözcük dağarcığı oluşturmuştur. Bu dağarcıktaki bazı kelimeler de Eski Türkçe'dir.

Genç de bu kelimelerden biridir. Sıfat türündedir. İlk anlamı dışında yan ve mecaz anlamlarda da kullanılabilir. Halk dilindeki günlük konuşma dilinde sıkça karşılaşılan bir kelimedir.

Genç kelimesinin eş anlamı nedir?

Türk Dil Kurumu genç kelimesi için sıfat türünde beş farklı tanım yapmıştır. Bu tanımlar ve bu tanımlar için verilen bazı örnek cümleler şu şekildedir:

  • Yaşı ilerlememiş olan, ihtiyar karşıtı.
    Örnek cümle:
    "Eliyle işaret etti genç adama. (Ayşe Kulin)"

  • Gelişmesini tamamlamamış olan (Bitki ve hayvan için kullanılır)
    Örnek kullanım: Genç ağaç, genç at…

  • Gençlikteki özelliklerini koruyan, dinç olan.

  • Zihin bakımından yeterince gelişmemiş olan, toy.

  • Mecaz anlamdaki tanımı ise şu şekildedir: Yeni gelişmekte olan, kısa bir geçmişi olan.
    Örnek cümle:
    "Atatürk'ün tabutu arkasından ağlayan on beş milyon Türk'ün yaşadığı, genç Türk.ye mutluydu. (Burhan Felek)

Genç kelimesinin eş anlamlısı olan sözcükler hangileridir?

Genç eş anlamlısı kelimeleri arasında yer alan ve genç kelimesi yerine cümle içinde kullanılabilecek olan kelimeler şunlardır: Toy, diri, hoş, yeni, delikanlı.

Gencin eş anlamlıları ile örnek cümleler nelerdir?

Bir kelimenin anlamını pekiştirmenin en iyi yolu o kelimeyi bir cümle içinde kullanmaktır. Bu sayede yerine geçecek olan doğru eş anlamlı kelime de tespit edilebilir.

Dilimizde bir kelime birden fazla anlama geldiği için eş anlamlı kelime sayısı da birden fazla olur. Kelimenin hangi anlamı ile kullanıldığını anlamak için yer aldığı cümlenin bütününe bakılmalıdır.

Gencin eş anlamlısı kelimeler ile kurulan bazı örnek cümleler, atasözleri ve deyimler şunlardır:

  • Daha o kadar toysun ki beni anlamana imkân yok.
  • Gencecik ağacı kesmişler, inanamıyorum.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Aday Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?Aday Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?
Okul kaydında bağış ile ilgili dikkat çeken sözlerOkul kaydında bağış ile ilgili dikkat çeken sözler
YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?
Anahtar Kelimeler:
eş anlamlı kelimeler eş anlamlısı eş anlamlısı nedir genç

En Çok Okunan Eğitim Haberler

Fahiş kiralar karşısında öğrencilere güzel haber!

Fahiş kiralar karşısında öğrencilere güzel haber!

DGS sonuçları açıklandı

DGS sonuçları açıklandı

DGS tercihleri ne zaman?

DGS tercihleri ne zaman?

Üniversite yerleştirme sonuçları bugün mü açıklanacak?

Üniversite yerleştirme sonuçları bugün mü açıklanacak?

İlginizi Çekebilir

İhaneti ifşa etti! Gelin ve eniştesinin yatakta videosu...

İhaneti ifşa etti! Gelin ve eniştesinin yatakta videosu...

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Rahatlığından ve tarzından ödün vermek istemeyen erkeklerin favorisi boxerlar

Rahatlığından ve tarzından ödün vermek istemeyen erkeklerin favorisi boxerlar

Daha lezzetlisini yemediniz! Püf noktası...

Daha lezzetlisini yemediniz! Püf noktası...

Belirtiler farklı olsa da yapmanız gereken belli!

Belirtiler farklı olsa da yapmanız gereken belli!

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.