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Genç futbolcu Jeremy Winsten intihar etti

İNGİLTERE HABERLERİ  | 26.10.2020 11:32 | Son Güncelleme

Manchester City Akademisi'nin eski oyuncularından Jeremy Winsten, girdiği depresyonun ardından intihar etti.

Genç futbolcu Jeremy Winsten intihar etti

Manchester City Akademisi oyuncusu Jeremy Wisten (17), kulübün kendisini serbest bırakmasının ardından depresyona girip yaşamına son verdi.

İngiliz kulübü resmi twitter hesabından oyuncunun ailesine başsağlığı dilerken şu ifadeleri kullandı: "Manchester City ailesi, eski akademi oyuncusu Jeremy Wisten'ın vefatı nedeniyle çok üzgün. Arkadaşlarına ve ailesine başsağlığı diliyoruz. Bu zor zamanda yanınızdayız."

Manchester City'nin savunmacısı Laporte de "Korkunç haber. Huzur içinde uyu genç adam" paylaşımını yaptı.

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