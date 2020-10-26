Genç futbolcu Jeremy Winsten intihar etti

Manchester City Akademisi oyuncusu Jeremy Wisten (17), kulübün kendisini serbest bırakmasının ardından depresyona girip yaşamına son verdi.
İngiliz kulübü resmi twitter hesabından oyuncunun ailesine başsağlığı dilerken şu ifadeleri kullandı: "Manchester City ailesi, eski akademi oyuncusu Jeremy Wisten'ın vefatı nedeniyle çok üzgün. Arkadaşlarına ve ailesine başsağlığı diliyoruz. Bu zor zamanda yanınızdayız."
Manchester City'nin savunmacısı Laporte de "Korkunç haber. Huzur içinde uyu genç adam" paylaşımını yaptı.
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