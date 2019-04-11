Genç futbolcudan kız arkadaşına akıl almaz işkence!

Kabus gibi üç gün geçirdiğini söyleyen genç kız o dönemm vücudundaki izleri gösteren fotoğrafları da gösterdi.

'Öleceğimi zannettim' diyen genç kız, futbolcunun demir bir sopayla kalçası mosmor olana kadar vurduğunu söyledi.

İsmini açıklamak istemeyen genç kız, o dönem erkek arkadaşı olan futbolcunun onu sokakta çıplak yürütmekle tehdit ettiğini söyledi.

Sırtı cam parçasıyla çizilen ve erkek arkadaşı tarafından boya yemeğe zorlanan genç kız korkunç olayı mahkemeye taşıdı.

Mahkeme İngiliz futbolcuya 3 yıl dört ay hapis cezası verdi.

