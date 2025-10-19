Mynet Trend

Genç kadın 12 yaşındaki kızı istismar etti! Skandal görüntüler ortaya çıktı, bavulu açıp gösterdi

Cezayirli bir kadın 12 yaşındaki bir çocuğu istismar edip öldürdü. Küçük kızın cesedini bavula koyan kadının bir barda çekilen görüntüleri ortaya çıktı.

Genç kadın 12 yaşındaki kızı istismar etti! Skandal görüntüler ortaya çıktı, bavulu açıp gösterdi

27 yaşında olan Cezayirli kadın Dahbia Benkired, 2022 yılında bir okul çocuğu olan Lola Daviet'e istismar ve işkence ettiği ve onu boğulmaya terk ettiği iddiasıyla bu hafta Fransa'da yargılandı.

Genç kadın 12 yaşındaki kızı istismar etti! Skandal görüntüler ortaya çıktı, bavulu açıp gösterdi 1

BARDA BAVULU AÇIP GÖSTERDİ

Benkired'in , kız öğrenciye tecavüz edip makas ve maket bıçağıyla vurduğu, ardından onu koli bandıyla sardığı ve nefes almasını engellediği iddia ediliyor. Mahkemede Dahbia Benkired'in Paris'teki bir barda büyük siyah bir bavulla masada oturduğu görüntüler gösterildi. Bavulu hafifçe açarak bir adama içindekini gösteriyor. Savcılar, Lola'nın cesedinin içinde olduğunu iddia ediyor.

Genç kadın 12 yaşındaki kızı istismar etti! Skandal görüntüler ortaya çıktı, bavulu açıp gösterdi 2

AİLEDEN AF DİLEDİ

Kızın ailesi cuma günü mahkemede, üzerinde gülümseyen çocuğunun fotoğrafı ve "Sen bizim hayatımızın güneşiydin, gecelerimizin yıldızı olacaksın" yazılı tişörtlerle bulundu. Benkired mahkemede şunları söyledi: "Bütün aileden af diliyorum. Yaptığım şey korkunçtu ve pişmanım."

Genç kadın 12 yaşındaki kızı istismar etti! Skandal görüntüler ortaya çıktı, bavulu açıp gösterdi 3

Dava, kararın açıklanmasının beklendiği 24 Ekim Cuma gününe kadar devam edecek. Hüküm giymesi halinde, "işkence ve barbarlık eylemlerinin ardından" bir çocuğa tecavüz edip öldürmekten ömür boyu hapis cezasıyla karşı karşıya kalacak.

göçmen
