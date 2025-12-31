Mynet Trend

Dünyanın bilinen en yaşlı kedisi yeni yaşına girdi

Guinness Rekorlar Kitabı’na “yaşayan en yaşlı kedi” olarak giren Flossie, 29 Aralık’ta 30 yaşına girdi.

Guinness Rekorlar Kitabı’na “yaşayan en yaşlı kedi” olarak giren 1995 doğumlu Flossie, 29 Aralık’ta 30 yaşına girdi. Vicki Green tarafından bir süre önce sahiplenildi.

SAĞIR VE GÖRME KAYBI YAŞIYOR

Veteriner hekimin tuttuğu kayıtlara göre Flossie, 29 Aralık 1995 doğumlu. Bu bilginin doğrulanması üzerine Flossie, Guinness Rekorlar Kitabı’na “yaşayan en yaşlı kedi” olarak kaydedildi.

Şu anda sağır ve kısmen görme kaybı yaşayan Flossie’nin günün belirli saatlerinde kestirmek ve mama yemek dışında en sevdiği şey hâlâ tırmanmak.

Anahtar Kelimeler:
kedi
