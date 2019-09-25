Genç kadın, eşinin sevgilisine dehşeti yaşattı! 'Kurşunlar oğluma gelmesin diye önüne atladım'

İzmir Ödemiş'te oturan 2 çocuk annesi Nebahat Eroğlu, geçen yıl 22 Aralık günü, eşi ile yaşadığı ilişkiden çocuk sahibi olan Cansu Koşak'ın Bengisu Mahallesi Plevne Sokak'taki evine gitti. İki kadın arasında tartışma çıktı. Bu sırada Nebahat Eroğlu, yanında getirdiği tabancayı çantasından çıkartıp, Cansu Koşak'a 3 el ateş etti. Ardından kaçtı. 3 kurşunla vurularak yaralanan Koşak ise ihbar üzerine gelen ambulansla Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İlk müdahalesinin ardından da İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Mütalaadan sonra tekrar söz alan Eroğlu, Koşak ile eşinin arasındaki ilişkiyi uzun zamandır bildiğini söyleyerek, "Ben aralarındaki ilişkiyi dört yıldır biliyorum. Zarar vermek istesem bu kadar beklemezdim. Öldürme kiniyle gitsem öldürürdüm" dedi. Sanık avukatının mütalaaya karşı savunma yapmak süre talebinde bulunduğu, duruşma ertelendi.

Ödemiş 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın görülmesine devam edildi. Bugünkü ikinci duruşmada tutuklu sanık Nebahat Eroğlu ve taraf avukatları ile Cansu Koşak hazır bulundu. Tutuklu sanık Nebahat Eroğlu, Cansu Koşak'ın evine konuşmak amacıyla gittiğini öne sürerek, "Kocamla olan ilişkisini öğrendikten sonra, hayatımızdan çıkmasını söylemek için ona gittim. Kocamdan doğacak çocuğuna bakabileceğimi söyledim. Konuşma sırasında bana hakaret ve küfür etti. Böyle bir olayın yaşanmasından dolayı pişmanım. Yaralama amacım yoktu" dedi.

'OĞLUMU ÖLDÜRMEYE ÇALIŞTI'

Duruşmadan sonra gözyaşları içinde konuşan Cansu Koşak, "Evli olduğunu bilmiyordum. Ona güvenerek hamile kaldım. Oğlumuz oldu. Oğlumun adını bile Bülent koydum. Sonra eşi, evime gelerek beni ve oğlumu öldürmeye kalktı. Kurşunlar oğluma gelmesin diye silahın önüne atladım. O kadın çocuğumu da öldürebilirdi. Benim oğlumu babası benden aldı. Oğlumu aylardır göremiyorum, göstermiyorlar. Beni tehdit ediyorlar. O kadın çocuğumu öldürmek için ateş etti. Cezalandırılmasını istiyorum. 18 gün hastanede kaldım. Yarım bir insan olarak yaşıyorum. Oğlumu geri istiyorum. Bana oğlumu geri versinler. Oğlumu öldürmek isteyen kadın da cezasını çeksin" dedi.

'MÜVEKKİLİM OLAYDAN SONRA ÜÇ AMELİYAT GEÇİRDİ'

Cansu Koşak'ın avukatı Efe Alper de sanığın öldürme amaçlı ateş etmediğini söylemesinin gerçeği yansıtmadığını ileri sürerek, şunları ifade etti:

"Müvekkilim inanmış ve bir hayat kurmak istemiştir. Evli olduğunu bilmemektedir. Bu birliktelikten çocukları dünyaya geliyor. Sanık olayı tasarlayıp, müvekkilimin evine gidip yanında küçük bir çocuk olmasına rağmen ateş etmiştir. Müvekkilime kurşun isabet etmiş, çocuğu da olaydan mucize eseri yara olmadan kurtulmuştur. Sanığın söyledikleri gerçeği yansıtmamaktadır. Silahı kullanmadığını ve öldürme amacında olmadığını söylemesine rağmen, kriminal raporlara göre silah boğuşma esnasında değil, müvekkilime atış mesafesinden ateş ediyor. Müvekkilim olaydan sonra üç ameliyat geçirmiş ve mağdur olmuştur. Biz sanığın üzerine atılı suçlardan ceza almasını istiyoruz, Türk adaletine güveniyoruz." (DHA)