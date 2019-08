Genç kadın metroda aniden dizlerinin üzerine çöktü ve...

ABD’nin en popüler kenti New York’ta yaşayan Jessica George bir gecede sosyal medya fenomeni oldu. Her şey New York’taki bir metroda sadece birkaç dakika içinde yaşandı…

New York’taki metroya binenler vagon içinde seksi pozlar veren bir kadınla karşı karşıya kaldı. Dar siyah bir elbise giyen kıvırcık saçlı kadın yoğun metro hattında kimseye aldırmadan poz vermeye devam etti.

Bu sırada bazı metro yolcuları genç kadının bu çabasının fotoğrafını çekip videoya alınca bir anda George fenomen oldu.

“Metro güzeli” lakabı alan genç kadın bir anda hareket halindeki vagon içinde dizlerinin üzerine çökerek poz vermeye başladı.

Sosyal medyada genç kadının videosu tam 6.4 milyon kez izlenirken genç kadının bu seksi fotoğrafları Ben Yahr isimli ABD’li aktöre gönderdiği ortaya çıktı. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı bu video ve genç kadın hakkında yorum yaptı.

Bir kullanıcı, “Ben de bu kadın kadar hayatı boş vermek istiyorum” derken bazıları da, “Bu kadın benim idolüm. Ne kadar rahat davranıyor” mesajını paylaştı.