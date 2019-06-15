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Genç kadına otobüste taciz! Cinsel içerikli videolar izleyip...

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TÜRKİYE GÜNCEL  | 15.06.2019 14:45 | Son Güncelleme

Eskişehir'den yola çıkan yolcu otobüsünde cep telefonunda cinsel içerikli video izleyip, kadın yolcuya sarkıntılık ettiği öne sürülen N.Ö. (39), Bilecik’in Bozüyük ilçesi otogarında gözaltına alındı.

Genç kadına otobüste taciz! Cinsel içerikli videolar izleyip...

Eskişehir’den yolcu otobüsüyle Zonguldak'a gitmek için yola çıkan N.Ö., iddiaya göre yolculuk sırasında cep telefondan cinsel içerikli videolar izledi.

N.Ö. daha sonra kadın yolculardan birine sarkıntılık etti.

OTOGARDA GÖZALTINA ALINDI

Kadının ihbarı üzerine N.Ö., Bilecik’in Bozüyük ilçe otogarında duran otobüste gözaltına alındı. Genç kadın, N.Ö.'den şikayetçi oldu.

Sağlık kontrolünden geçirilen ve suçlamaları kabul etmeyen N.Ö. elleri önden kelepçeli olarak Bozüyük Adliyesi’ne sevk edildi.

(DHA)


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Anahtar Kelimeler:
taciz OTOBÜS kadın

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dindar nesil yetiştiryoruz derken sapık tecavüzcü nesil gümbür gümbür geliyor, artık kedi köpek bebek çocuk kadın ne bulursa....
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