Genç kadına otobüste taciz! Cinsel içerikli videolar izleyip...

Eskişehir’den yolcu otobüsüyle Zonguldak'a gitmek için yola çıkan N.Ö., iddiaya göre yolculuk sırasında cep telefondan cinsel içerikli videolar izledi.
N.Ö. daha sonra kadın yolculardan birine sarkıntılık etti.
OTOGARDA GÖZALTINA ALINDI
Kadının ihbarı üzerine N.Ö., Bilecik’in Bozüyük ilçe otogarında duran otobüste gözaltına alındı. Genç kadın, N.Ö.'den şikayetçi oldu.
Sağlık kontrolünden geçirilen ve suçlamaları kabul etmeyen N.Ö. elleri önden kelepçeli olarak Bozüyük Adliyesi’ne sevk edildi.
(DHA)
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