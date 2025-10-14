Mynet Trend

Genç kız tramvayın altında kalıyordu: Güvenlik görevlisi son anda kurtardı!

İçerik devam ediyor

Kayseri'de kulağında kulaklık olduğu için tramvayın geldiğini fark etmeyen genç kız bir anda raylara doğru yürümeye başladı. Az kaldın tramvayın altında kalan genç kızı son anda fark eden güvenlik görevlileri kurtardı. O anlar çevrede bulunan güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.

Cumhuriyet meydanındaki raylı sistem hattında meydana gelen olayda, kulaklığı takılı olduğu için çevresini fark edemeyen genç kız, karşıya geçmek için tramvay yoluna doğru hamle yaptı.

Genç kız tramvayın altında kalıyordu: Güvenlik görevlisi son anda kurtardı! 1

Durumu fark eden güvenlik görevlileri genç kızı çekerek tramvayın altında kalmaktan son anda kurtardı. Olay, güvenlik kamerası ve tramvay içi kamera tarafından saniye saniye kaydedildi.

Genç kız tramvayın altında kalıyordu: Güvenlik görevlisi son anda kurtardı! 2

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "Bu olay hepimiz için önemli bir hatırlatma. Güvenlik görevlisi arkadaşımıza dikkatli davranışı için teşekkür ediyoruz. Ancak asıl dikkat etmemiz gereken konu, tüm yolcularımızın raylı sistem hatlarında daha dikkatli olmasıdır.

Genç kız tramvayın altında kalıyordu: Güvenlik görevlisi son anda kurtardı! 3

Lütfen yaya geçitlerini kullanın. Karşıya geçerken iki yönü de kontrol edin. Kulaklık takılıyken çevresel sesleri duyamayacağınızı unutmayın" ifadelerine yer verildi.

Sosyal medyada paylaşılan video kısa sürede gündem olurken, kullanıcılardan "Bazı kahramanlar pelerin takmaz", "Adam yürüyen refleks" gibi yorumlar geldi.

(İHA)

Anahtar Kelimeler:
Kayseri tramvay
