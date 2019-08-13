Genç kızı kimse sakinleştiremedi! O anlar kamerada

Olay, saat 15.30 sıralarında Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Genç kız, erkek arkadaşı ile tartışmaya başladı.
GENÇ KIZI ÇEVREDEKİLER SAKİNLEŞTİRDİ
Tartışmanın büyümesi üzerine genç kız, erkek arkadaşına aniden kafa attı. Neye uğradığını şaşıran erkek, karşılık vermezken, genç kızı çevredekiler sakinleştirdi.
İkili daha sonra caddeden uzaklaştı. O anlar, bir kişinin cep telefonu kamerasına yansıdı. (DHA)
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