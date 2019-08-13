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Genç kızı kimse sakinleştiremedi! O anlar kamerada

okan.akin okan.akin
YAŞAM  | 13.08.2019 17:20 | Son Güncelleme

Sinop'ta bir genç kız, sokak ortasında tartıştığı erkek arkadaşına kafa attı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, saat 15.30 sıralarında Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Genç kız, erkek arkadaşı ile tartışmaya başladı.

GENÇ KIZI ÇEVREDEKİLER SAKİNLEŞTİRDİ

Tartışmanın büyümesi üzerine genç kız, erkek arkadaşına aniden kafa attı. Neye uğradığını şaşıran erkek, karşılık vermezken, genç kızı çevredekiler sakinleştirdi.

İkili daha sonra caddeden uzaklaştı. O anlar, bir kişinin cep telefonu kamerasına yansıdı. (DHA)

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
vay köylüme bak ????
Böyle kız düşman başına
derhal ayril yazik etme kendine efendi bir cocuga benziuosun..
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