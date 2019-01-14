TREND

Genç kızı önce itti, ardından yumruk attı

ates.sonmez ates.sonmez
İLGİNÇ HABERLER  | 14.01.2019 23:01 | Son Güncelleme

Bir grup genç kız ile adam arasından çıkan kavga cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Sokakta bir grup genç kız ve adam arasında kavga çıktı. Çok sinirli olduğu görülen adam, genç kızı önce itti, ardından yumruk attı.

Sosyal medyada yayılan görüntüler büyük tepki toplarken, kavga anı ise cep telefonu kamerasına böyle yansıdı.

PARTNERÖnce çırılçıplak denize girdi sonra da...Önce çırılçıplak denize girdi sonra da...
Para yüzünden babasına kurşun yağdırdıPara yüzünden babasına kurşun yağdırdı
Sosyal medya bu videoyu konuşuyorSosyal medya bu videoyu konuşuyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
genç kız kavga

En Çok Okunan Trend Haberler

Anlattıkları kan dondurdu! Gerdek gecesi yaşadıkları stüdyoyu şoke etti

Anlattıkları kan dondurdu! Gerdek gecesi yaşadıkları stüdyoyu şoke etti

Palu ailesiyle ilgili şoke eden gelişme! Müge Anlı...

Palu ailesiyle ilgili şoke eden gelişme! Müge Anlı...

Herkes bunu konuşuyor! Bakanlık'tan 'salgın' açıklaması

Herkes bunu konuşuyor! Bakanlık'tan 'salgın' açıklaması

'Arkadaşımı yatağa davet etti' demişti! Şaşırtan açıklama

'Arkadaşımı yatağa davet etti' demişti! Şaşırtan açıklama

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Polis 3 saat boyunca kapı zilini yalayan adamı arıyor

Polis 3 saat boyunca kapı zilini yalayan adamı arıyor

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Pitbull dehşeti! Kanlar içinde kaldı

Pitbull dehşeti! Kanlar içinde kaldı

Rizeli vatandaşın olay poşet tepkisi!

Rizeli vatandaşın olay poşet tepkisi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Para yüzünden babasına kurşun yağdırdı

Para yüzünden babasına kurşun yağdırdı

Yeni doğan kardeşini kabullenmeyen çocuk sosyal medyayı salladı

Sosyal medya bu videoyu konuşuyor

Volkan Demirel'den kanser hastası Yunus'a büyük sürpriz

Kanser hastası Yunus'a büyük sürpriz

PUBG oynayan ufaklıkların eğlenceli diyaloğu

Ufaklıkların diyaloğu güldürdü

Her biri drone ile çekildi! İşte en iyileri

İlk bakışta herkes kumaş parçası sanıyor ama...

Zabıtanın sokak çocuklarına sattıkları çiçekleri yedirmesi İran’da büyük tepkiye neden oldu

Bu görüntüye tepki yağıyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.