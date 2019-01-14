Genç kızı önce itti, ardından yumruk attı

Sokakta bir grup gen\u00e7 k\u0131z ve adam aras\u0131nda kavga \u00e7\u0131kt\u0131. \u00c7ok sinirli oldu\u011fu g\u00f6r\u00fclen adam, gen\u00e7 k\u0131z\u0131 \u00f6nce itti, ard\u0131ndan yumruk att\u0131.\nSosyal medyada yay\u0131lan g\u00f6r\u00fcnt\u00fcler b\u00fcy\u00fck tepki toplarken, kavga an\u0131 ise cep telefonu kameras\u0131na b\u00f6yle yans\u0131d\u0131.PARTNER\u00d6nce \u00e7\u0131r\u0131l\u00e7\u0131plak denize girdi sonra da...Para y\u00fcz\u00fcnden babas\u0131na kur\u015fun ya\u011fd\u0131rd\u0131Sosyal medya bu videoyu konu\u015fuyor
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