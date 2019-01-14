Sokakta bir grup genç kız ve adam arasında kavga çıktı. Çok sinirli olduğu görülen adam, genç kızı önce itti, ardından yumruk attı.

Sosyal medyada yayılan görüntüler büyük tepki toplarken, kavga anı ise cep telefonu kamerasına böyle yansıdı.

