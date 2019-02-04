Genç kızın şüpheli ölümü! Annesi bu halde buldu

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YAŞAM  | 04.02.2019 18:27 | Son Güncelleme

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, annesi tarafından yatağında ölü bulunan kuaför Gurbet Badat (22), gözyaşları içinde toprağa verildi. Badat'ın kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için İzmir Adli Tıp Kurumu'ndan gelecek ileri otopsi raporunun beklendiği bildirildi.

Genç kızın şüpheli ölümü! Annesi bu halde buldu

Atalar Mahallesi, 1334 Sokak'taki evinde annesiyle birlikte yaşayan kuaför Gurbet Badat, dün yatağında annesi tarafından hareketsiz halde bulundu. Annesinin durumu bildirmesi üzerine gelen 112 Acil Servis ekibi, Badat'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Astım hastası olan Gurbet Badat'ın cansız bedeni, polis ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp morguna kaldırıldı. Badat'ın ölüm nedeninin ayrıntılı araştırılması cenaze İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Yapılan otopsi sonrası Gurbet Badat'ın cenazesi ailesine teslim edildi.

Hayatının baharında yaşamını yitiren Gurbet Badat için bugün ikindide Asri Mezarlık Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Kılınan namazın ardından Badat'ın cenazesi Çakmak Mezarlığı'na götürülüp, toprağa verildi.

KESİN ÖLÜM NEDENİNİN TESPİTİ İÇİN OTOPSİ SONUCU BEKLENİYOR

Gurbet Badat'ın kesin ölüm nedeninin tespiti için Adli Tıp Kurumu'ndan gelecek ileri otopsi sonucunun beklendiği bildirildi. (DHA)


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Denizli Pamukkale İzmir Adli Tıp Kurumu ölüm Gurbet Badat

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