Genç milyonerden yeni ilan! 325 bin lira maaş verecek

27 yaşındaki zengin girişimci Matthew Lepre, Avrupa ve Amerika gezilerinde ona eşlik edecek, sosyal medyaya fotoğraflarını yükleyecek bir fotoğrafçı arıyor. Lepre yaptığı açıklamada, "Geçtiğimiz yıl BAE, Endonezya, ABD, Yeni Zelanda, İtalya, Fransa, İspanya, İsviçre ve Tayland'da seyahat ederken tek başıma işlerimi büyüttüm ve şu ana kadar en yakın arkadaşım fotoğraflarımı çekti. Şimdi işlerim hızlıca büyüyor ve dostum Mitch'e diğer iş sahalarında çalışması için ihtiyacım var. Bu yüzden bu görevi dolduracak birisini arıyorum." dedi.

'HER ZAMAN HER YERE GİDEBİLECEK BİRİ OLMALI'

İşe alınacak kişinin geçerli bir pasaportunun olması, her an seyahat edebilmesi ve mükemmel fotoğrafı yakalamak için yeteneğinin olması gerekiyor. Birkaç hafta önce Milano'daki bir TV kanalı tarafından röportaj için davet edilen Lepre üç gün sonra her şeyi bırakıp dünyanın diğer ucuna gitmek zorunda kaldığını, bu yüzden seçilen kişinin esnek olması, her zaman her yere gidebilecek çılgın programlarında ona katılabilmesi gerektiğini belirtti.

DAHA ÖNCEDE KİŞİSEL ASİSTAN İLANI VERMİŞTİ

Yurtdışındaki tüm uçuşlar ve konaklamalar Lepre tarafından karşılanacak, ancak fotoğrafçının kendi profesyonel teçhizatına sahip olması bekleniyor. Bu yılın başlarında Lepre, daha önce yılda 52 bin dolar (307 bin lira) maaşla onunla beraber dünyayı gezecek bir kişisel asistan için benzer bir çağrı yapmıştı.