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Genç milyonerden yeni ilan! 325 bin lira maaş verecek

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
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Avustralyalı milyoner olarak tanınan girişimci Matthew Lepre, kendisine özel fotoğrafçı arıyor. Şanslı kişi yılda 55 bin dolar (325 bin lira) kazanacak.

27 yaşındaki zengin girişimci Matthew Lepre, Avrupa ve Amerika gezilerinde ona eşlik edecek, sosyal medyaya fotoğraflarını yükleyecek bir fotoğrafçı arıyor. Lepre yaptığı açıklamada, "Geçtiğimiz yıl BAE, Endonezya, ABD, Yeni Zelanda, İtalya, Fransa, İspanya, İsviçre ve Tayland'da seyahat ederken tek başıma işlerimi büyüttüm ve şu ana kadar en yakın arkadaşım fotoğraflarımı çekti. Şimdi işlerim hızlıca büyüyor ve dostum Mitch'e diğer iş sahalarında çalışması için ihtiyacım var. Bu yüzden bu görevi dolduracak birisini arıyorum." dedi.

'HER ZAMAN HER YERE GİDEBİLECEK BİRİ OLMALI'

İşe alınacak kişinin geçerli bir pasaportunun olması, her an seyahat edebilmesi ve mükemmel fotoğrafı yakalamak için yeteneğinin olması gerekiyor. Birkaç hafta önce Milano'daki bir TV kanalı tarafından röportaj için davet edilen Lepre üç gün sonra her şeyi bırakıp dünyanın diğer ucuna gitmek zorunda kaldığını, bu yüzden seçilen kişinin esnek olması, her zaman her yere gidebilecek çılgın programlarında ona katılabilmesi gerektiğini belirtti.

DAHA ÖNCEDE KİŞİSEL ASİSTAN İLANI VERMİŞTİ

Yurtdışındaki tüm uçuşlar ve konaklamalar Lepre tarafından karşılanacak, ancak fotoğrafçının kendi profesyonel teçhizatına sahip olması bekleniyor. Bu yılın başlarında Lepre, daha önce yılda 52 bin dolar (307 bin lira) maaşla onunla beraber dünyayı gezecek bir kişisel asistan için benzer bir çağrı yapmıştı.

Dört başarılı e-ticaret mağazasından ayda 120.000 dolar kazanan girişimciye, eskiden moda öğrencisi olan Tyanna De Assis'i işe almadan önce 70 bin başvuru gelmişti. Genç kadın ekim ayında verdiği bir röportajda " Bu delilik. Hala şoktayım" demişti.

Tyanna, özgeçmiş ve ön yazısını e-posta ile göndererek konu satırına 'Şimdiye kadar sahip olacağınız en eğlenceli asistan' yazarak iş başvurusunda bulundu. Doğal olarak, Lepre'nin dikkatini çekti ve Lepre eylül ayında genç kadınla bir telefon görüşmesi yaptı. Lepre, 'Tyanna, CEO'lar ve yöneticilerle çalışma tecrübesine sahip ve sosyal medya hakkında bilgili. Kendisi mükemmeliyetçi ve bu görev için tam anlamıyla uygun" demişti.

KİŞİSEL ASİSTAN OLARAK BAŞVURUP SEÇİLEN KADIN OLDUKÇA MUTLU

Tyanna, hayatının büyük bölümünü halkla ilişkiler uzmanı ve büro müdürü olarak çalışarak geçirdi, bu yüzden görüşmelere ve müşterilerle konuşmaya alışkın. Patronuyla aynı yaşta olmak da iletişimini kolaylaştırıyor. Sürekli beraber geziyorlar. Genç kadın yaşıt olmalarınının en önemli getirisinin bazen dokuz saat birlikte olduklarından dolayı birbirlerinden sıkılmamaları olduğunu söylüyor.

ÇOĞU KİŞİ KURUMSAL HAYATTAN KAÇMAK İÇİN İŞ İLANINA BAŞVURUYOR

Lepre, iş ilanına başvuranlarının çoğunun 9-5 mesaide çalıştığını ve kurumsal hayattan kaçmak istediklerini bu yüzden de kendisiyle hem seyahat edip hem de çalışmak için hazır olduklarını söylediklerini belirtti.

Lepre ilk yayımladığı iş ilanı için yıllık 52 bin dolar maaş vadetmişti. Fakat bu sadece başlangıç içindi. Taban fiyat daha sonra artıyor.

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Okuyucu Yorumları 8 yorum
Gariban insan 1 ekmeye tamah eder Zengin ise Boş islere para harcamayi sever Ah yalan Dünya
aaaaabiiii ben ben 24 saat fotoraf çekerim heryere gelirim tuvalete bile beni al aaaabbbbeeeeeeyyyy
Bu adamla beni tanıştırın . Tam benim işim .
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