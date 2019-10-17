Genç oyuncu Beran Özel iddialı konuştu

Henüz 21 yaşında olan başarılı oyuncu, kariyerinin çok başında olduğunu ve ileride en çok oynamak istediği rolün 'Çoklu Kişilik Bozukluğu' hastalığı olan bir karakteri canlandırmak olduğunu söyledi. Özel; 'Hastanın büründüğü her bir karakterin kendi hikayesi, kişisel imajı ve kimliği var. İleride çoklu kişilik bozukluğu yaşayan hastalarda farklı kimlikleri canlandırmayı çok isterim. Her bir karakter kendi hikayesine, kişisel görünümüne, davranış modellerine, fiziksel özelliklerine ve isme sahip. Bir kimlikten diğerine geçişi, içinde bulunduğu o ruh hallerini oynayıp oyunculuktaki yeteneğimi sonuna kadar sınamak ve kendimi göstermeyi istiyorum. ' dedi

Beran Özel, Cambridge Görsel ve Sahne Sanatları Okulu’nda oyunculuk eğitimi almış ve okuduğu dönemde İngiltere’deki çok köklü ve kraliyet akademisi olan Royal Academy of Dramatic Arts’ın (RADA) düzenlediği ‘RADA Shakespeare Ödülleri’nde sahnelediği oyunuyla bronze ödül kazanmış.

Türk tiyatrosunun, dizi ve sinema filmlerinin usta oyuncusu İpek Bilgin'den oyunculuk eğitimi de alan Özel, işine duyduğu azmi ve heyecanı her geçen gün daha çok çalışarak hep yüksek tuttuğunu belirtti. Özel, özellikle sosyal medya hesabında Türk ve yabancı hayranlarından her geçen gün büyük ilgi görüyor.



