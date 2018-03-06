MAGAZİN

Çukur'un genç oyuncusu Harun Kandemir hayatını kaybetti!

MAGAZİN HABERLERİ  | 06.03.2018 09:26 | Son Güncelleme

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde yaşayan ve birçok dizide usta oyuncularla birlikte rol alan genç oyuncu Harun Kandemir evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Çukur'un genç oyuncusu Harun Kandemir hayatını kaybetti!

Olay, dün akşam saat 18.00 sularında Çerkezköy ilçesinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Kurtlar Vadisi, Filinta ve son olarak Çukur dizilerinde usta oyuncularla birlikte rol alan 2 metre boyunda 35 yaşındaki Harun Kandemir ailesiyle birlikte akşam yemeğini yedikten sonra aniden yere yığıldı.

5a9e331ac9de3d188c90b596

Kandemir’in yere yığıldığını ve hareketsiz yattığını gören ailesi durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekipler ilk incelemelerinde Kandemir’in hayatını kaybettiğini belirledi. Çerkezköy Devlet Hastanesi morguna götürülen Kandemir’in cansız bedeni savcının incelemesinin ardından İstanbul Adli Tıp Kurumuna sevk edildi.

AİLE SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Genç oyuncunun ani ölümü sevenlerini yasa boğarken ailesi sinir krizi geçirdi. Harun Kandemir’in cenazesi bugün ikindi namazı müteakip Çerkezköy Osmanlı Camii'nde kılınacak.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Harun Kandemir harun kandemir kimdir Çukur

En Çok Okunan Haberler

İzmir'de kaçak dehşeti! 1 şehit, 2 yaralı

İzmir'de kaçak dehşeti! 1 şehit, 2 yaralı

Yasak aşk cinneti! Esenyurt Belediyesi bu haberle sarsıldı

Yasak aşk cinneti! Esenyurt Belediyesi bu haberle sarsıldı

Fenerbahçe'de Volkan Demirel sezonu kapattı

Fenerbahçe'de Volkan Demirel sezonu kapattı

Odasına gelen kişiyle bedavaya ilişkiye gireceğini söyleyince...

Odasına gelen kişiyle bedavaya ilişkiye gireceğini söyleyince...

Temel Karamollaoğlu'ndan bomba AK Parti çıkışı!

Temel Karamollaoğlu'ndan bomba AK Parti çıkışı!

Seviye yerlerde! 'Sperm bankası da neymiş, ne inşaat işçileri var'

Seviye yerlerde! 'Sperm bankası da neymiş, ne inşaat işçileri var'

Okuyucu Yorumları 1 yorum
Allah rahmet eylesin. Ailesine sabırlar versin...
Diğer Haberler
Cengiz Bozkurt: 'Ahmet’le gerçekten öpüştük!'

Cengiz Bozkurt: 'Ahmet’le gerçekten öpüştük!'

Çocuklar Duymasın'ın Haluk'una öpüşme sahneleri sorulunca...

Çocuklar Duymasın'ın Haluk'una öpüşme sahneleri sorulunca...

Ufak Tefek Cinayetler'in Rachel'ini bir de böyle görün!

Ufak Tefek Cinayetler'in Rachel'ini bir de böyle görün!

Çukur dizisinin Emmi'si çapkınlık turunda

Çukur dizisinin Emmi'si çapkınlık turunda

Çağla Şıkel bir anda yere kapaklandı

Çağla Şıkel bir anda yere kapaklandı

Emina Sandal koruma kararı çıkarttırdı

Emina Sandal koruma kararı çıkarttırdı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.