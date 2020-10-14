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Genç oyuncu The Matrix 4’ün sinema sektörünü değiştireceğini düşünüyor

Yasemin Artunc Yasemin Artunc
SİNEMA TV  | Son Güncelleme

The Matrix 4 filminin kadrosunda yer alan genç oyuncu Jessica Henwick, yönetmen Lana Wachowski’nin kullandığı tekniklerle bir kez daha sektörü değiştireceğini düşünüyor.

Genç oyuncu The Matrix 4’ün sinema sektörünü değiştireceğini düşünüyor

Kült bilimkurgu serisi Matrix’in The Matrix 4 adlı yeni halkasının çekimleri tam gaz devam ederken, oyuncularından da peş peşe açıklamalar gelmeye devam ediyor. The Matrix 4’ün kadrosunda yer alan genç oyuncu Jessica Henwick, filmin yönetmeni Lana Wachowski hakkında övgü dolu sözler etti.

Jessica Henwick, “Sette Yahya (Yahya Abdul-Mateen II) ile şaşkınlıkla birbirimize bakıp hayran kaldığımız anlar oluyor. Birbirimizi çimdikliyoruz.” ifadelerini kullandı.

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Jessica Henwick, filmi kardeşi Lily Wachowski’den ayrı tek başına çeken Lana Wachowski’nin vizyonuna hayran kaldığını belirtti. “Lana, teknik anlamda gerçekten çok ilginç işlere imza atıyor. O zamanlar bir tarz yaratmıştı. Bence bu filmle de sinema endüstrisini yeniden değiştirecek.” Henwick ayrıca sette daha önce görmediği kamera ekipmanları kullanıldığını da ekledi.

İlk yayınlandığı andan itibaren sinema dünyasında önemli bir yer edinen The Matrix, dönemine göre çok ileride olan teknikleri, çekimleri, sahneleri ile diğer yönetmenlere ilham kaynağı olmuştu. Filmdeki aksiyon sahnelerine, karakterlere ve hatta kostümlere dâhi göndermeler diğer filmlerde fark edilir olmuştu.

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Pandemi dolayısıyla ertelenen The Matrix 4 filminin 1 Nisan 2022 tarihinde vizyona girmesi planlanıyor.


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