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  4. Genç yıldız Arda Güler'in Behzat Ç.'de oynadığı görüntüler sosyal medyayı salladı! Ders niteliğinde konuşma

Genç yıldız Arda Güler'in Behzat Ç.'de oynadığı görüntüler sosyal medyayı salladı! Ders niteliğinde konuşma

29.07.2024 12:24
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Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
29.07.2024 12:24
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Real Madrid'de transferiyle dünyanın dikkatini çeken ve EURO 2024'te attığı golle listeleri sallayan Arda Güler bu kez Behzat Ç.'nin filmindeki bir sahnede yer almasıyla adından söz ettirdi.

Türk futbolunun en yakından takip ettiği isim olan genç ve milli yıldız Arda Güler'in 2018'de çekilen Behzat Ç. Ankara Yanıyor filminde bir sahnede yer aldığı ortaya çıktı. Görüntüler kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

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GENÇLERBİRLİĞİ ALTYAPISINDA

Behzat Ç. karakteriyle hafızalara kazınan ve şu an Etimesgut Belediye Başkanı olarak görev yapan Erdal Beşikçioğlu’nun hayat verdiği 2018 yapımı “Behzat Ç. Ankara Yanıyor” adlı filmin sahnesinde Arda Güler’i görenler şaşkınlığını gizleyemedi. Behzat Ç. karakterinin Gençlerbirliği fanatiği olduğuysa dizinin yakın takipçileri tarafından biliniyor.

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BEHZAT Ç’DEN ARDA GÜLER'E DERS

Filmde, senaryo gereği Arda Güler ve futbolcu arkadaşlarını, antrenman yaptıkları sahada toplayan Behzat Ç, futbolculara, “Yenmek ve yenilmenin değil mücadele etmenin, çaba göstermenin önemli olduğu” yönünde ders niteliğinde açıklamalarda bulunuyor.

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Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi dizisi Arda Güler dizi
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