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Gençlerbirliği, Ertaç Özbir ile anlaşmaya vardı

GENÇLERBİRLİĞİ HABERLERİ  | 27.08.2019 21:32 | Son Güncelleme

Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, Yeni Malatyaspor'un yollarını ayırdığı 29 yaşındaki file bekçisi Ertaç Özbir ile anlaşmaya vardı.

Gençlerbirliği, Ertaç Özbir ile anlaşmaya vardı

Gençlerbirliği, kalesini Ertaç Özbir ile güçlendiriyor. Kırmızı-siyahlıların geçtiğimiz sezon Yeni Malatyaspor forması giyen Ertaç Özbir ile anlaşma sağladığı belirtilirken, Ankara ekibinin kısa süre içerisinde transferi açıklayacağı öğrenildi.

Ertaç Özbir'in sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeyi de imzalaması bekleniyor. 29 yaşındaki file bekçisi geçtiğimiz sezon Yeni Malatyaspor forması ile 19 maça çıkmıştı.


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Anahtar Kelimeler:
Ertaç Özbir Gençlerbirliği Yeni Malatyaspor

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