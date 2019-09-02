Gençlerbirliği, Floyd Ayite'yi kadrosuna kattı

Gençlerbirliği'nden transfer ile ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Yaz transfer döneminin son gününde takımımız Togolu kanat oyuncusu Floyd Ayite ile anlaşmaya vardı. Fransa’da 1988 yılında Bordeaux’da doğan ve futbola da Bordeaux altyapısında başlayan Ayite, Angers, Nancy, Reims ve Bastia gibi kulüplerde oynadıktan sonra İngiltere ekiplerinden Fulham’a transfer oldu. Son üç sezonu Fulham’da geçiren Ayite ile kulübümüz 2 yıllık anlaşmaya imza attı."
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